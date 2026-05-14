Intervista esclusiva ad Asia Tavernini, una delle grandi protagoniste del nuovo salto in alto italiano. Dopo una stagione 2025 straordinaria con record personale di 1.92 metri, argento alle Universiadi di Bochum, titolo italiano assoluto a Caorle e il debutto ai Mondiali di Tokyo, Asia racconta emozioni, sacrifici e obiettivi futuri.
🎯 In questa intervista parliamo di:
✅ il titolo italiano 2025
✅ il record personale di 1.92
✅ l’esperienza ai Mondiali di Tokyo
✅ l’infortunio del 2026
✅ il ritorno in gara e la rivalità con Pieroni
✅ il sogno Europei di Birmingham
💥 Un viaggio tra tecnica, emozioni e mentalità vincente con una delle atlete più interessanti dell’atletica azzurra.
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Conduce Alice Liverani