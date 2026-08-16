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Europei nuoto 2026, Day 6: Pilato, Ceccon e Razzetti lanciano l’Italia
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FOCUS Salvatore Monfrecola: il sogno olimpico è la forza del gruppo.
🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Day 6: una serata da incorniciare per l’Italia a Parigi, con ben quattro medaglie conquistate e tanti pass per le finali dell’ultima giornata.
🥇 Nicolò Martinenghi è ancora una volta d’oro e completa la doppietta nella rana veloce, conquistando il titolo europeo nei 50 rana dopo il successo nei 100.
🥈 Simone Cerasuolo e Anita Gastaldi salgono sul secondo gradino del podio, rispettivamente nei 50 rana e nei 200 misti.
🥉 Arriva anche il bronzo di Sara Curtis nei 50 stile libero, al termine di una nuova grande prova dell’azzurra.
🌍 Spazio anche all’impresa di Leonie Liebmann, protagonista di uno sconvolgente record del mondo nei 1500 stile libero.
🔥 E non è finita: l’Italia centra numerosi pass per le finali dell’ultima giornata degli Europei di nuoto 2026.
🎙️ Conducono Michele Cassano e Sofia Altavilla, ospiti Aglaia Pezzato e Gianmario Bonzi.
📍 Tutte le emozioni, le analisi e i protagonisti della serata del Day 6 direttamente da Parigi.
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