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🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Day 6: una serata da incorniciare per l’Italia a Parigi, con ben quattro medaglie conquistate e tanti pass per le finali dell’ultima giornata.

🥇 Nicolò Martinenghi è ancora una volta d’oro e completa la doppietta nella rana veloce, conquistando il titolo europeo nei 50 rana dopo il successo nei 100.

🥈 Simone Cerasuolo e Anita Gastaldi salgono sul secondo gradino del podio, rispettivamente nei 50 rana e nei 200 misti.

🥉 Arriva anche il bronzo di Sara Curtis nei 50 stile libero, al termine di una nuova grande prova dell’azzurra.

🌍 Spazio anche all’impresa di Leonie Liebmann, protagonista di uno sconvolgente record del mondo nei 1500 stile libero.

🔥 E non è finita: l’Italia centra numerosi pass per le finali dell’ultima giornata degli Europei di nuoto 2026.

🎙️ Conducono Michele Cassano e Sofia Altavilla, ospiti Aglaia Pezzato e Gianmario Bonzi.

📍 Tutte le emozioni, le analisi e i protagonisti della serata del Day 6 direttamente da Parigi.

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