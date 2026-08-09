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SPRINT ZONE SPECIALE EUROPEI BIRMINGHAM 2026 – 7ª GIORNATA
Ultimo giorno degli Europei di atletica 2026 a Birmingham e per l’Italia è già tempo di primi bilanci: 19 medaglie conquistate e un’ultima sessione serale ancora da vivere, con la possibilità di incrementare il bottino e provare ad avvicinare, se non raggiungere, i 24 podi di Roma.
Ospite di Sprint Zone è Alessio Conti, tecnico e commentatore di Eurosport, per analizzare quanto accaduto nella serata di ieri e nella sessione mattutina della settima giornata.
Spazio all’argento di Riva nella maratona maschile, al risultato delle azzurre nella maratona a squadre e soprattutto alle prospettive dell’Italia in vista dell’ultima sessione serale di Birmingham.
Quali possono essere le ultime medaglie azzurre? L’Italia riuscirà ad avvicinare il bottino di Roma? Analisi, protagonisti e temi dell’ultima giornata degli Europei a Sprint Zone.
Conduce Ferdinando Savarese.
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