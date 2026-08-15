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🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Day 6: gli Europei di Parigi entrano nella fase conclusiva, con gli azzurri ancora protagonisti nell’ultima parte della rassegna continentale.

🏊‍♂️ La mattinata di batterie regala nuovi segnali importanti per l’Italia, con Benedetta Pilato, Thomas Ceccon e Alberto Razzetti tra i protagonisti da seguire in vista della sessione pomeridiana.

🔥 L’attesa è tutta per le finali di oggi, con Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi e Sara Curtis pronti a giocarsi le medaglie nelle rispettive gare.

📍 Tutte le analisi, le emozioni e le aspettative dalla piscina di Parigi, nel racconto del Day 6 degli Europei di nuoto 2026.

🎙️ Conduce Michele Cassano, ospite Francesco Caligaris.

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