SPRINT ZONE torna con uno speciale dedicato alla sesta giornata degli Europei di atletica 2026 di Birmingham, dopo una mattinata semplicemente straordinaria per l’Italia, capace di fare incetta di medaglie nelle gare di marcia.

Ospite di Ferdinando Savarese è Stefano La Sorda, giudice internazionale e tecnico di marcia, per analizzare quanto accaduto nelle prove del tacco e punta: due ori con Sofia Fiorini e Massimo Stano, due argenti con Francesco Fortunato e Alexandrina Mihai e il bronzo di Andrea Cosi. Cinque medaglie che hanno portato l’Italia a quota 15 podi nella rassegna continentale.

Spazio anche alle grandi emozioni della serata precedente: l’impresa di Gianmarco Tamberi e l’ennesima conferma di una straordinaria Nadia Battocletti, due dei grandi protagonisti dell’Europeo azzurro a Birmingham.

Poi lo sguardo si sposta sulla sessione serale e su una delle sfide più attese dell’intera manifestazione: Andy Diaz contro Pedro Pichardo nel salto triplo. Un confronto ad altissima tensione per il titolo europeo.

Grande attenzione anche alle due 4×100 italiane, entrambe attese con importanti possibilità di podio. In pista la staffetta femminile e una 4×100 maschile completamente inedita, chiamata a giocarsi le proprie carte in una finale che promette spettacolo.

🎙️ Conduce Ferdinando Savarese

👤 Ospite Stefano La Sorda

Sprint Zone, in diretta su OA Sport TV, per vivere e analizzare gli Europei di atletica di Birmingham 2026.

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