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Roland Garros 2026, risultati tabellone femminile 24 maggio: Andreeva ok, fuori Tauson
Si chiude la prima giornata del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026: passano agli archivi venti incontri del primo turno (spalmato su tre giorni), ma purtroppo in casa Italia esce di scena l’unica azzurra impegnata, la qualificata Lucia Bronzetti, che cede alla ceca Marie Bouzková, numero 27 del seeding, vittoriosa per 6-3 6-1.
La cinese Xinyu Wang, numero 32, piega l’austriaca Lilli Tagger, che sarà la compagna in doppio di Sara Errani, battuta per 6-3 3-6 6-4, mentre il principale upset di giornata riguarda la vittoria dell’ucraina Daria Snigur, che rimonta la danese Clara Tauson, numero 21, sconfitta per 3-6 7-5 6-2, infine la russa Mirra Andreeva, numero 8 del tabellone, elimina la wild card transalpina Fiona Ferro con un doppio 6-3.
Il derby statunitense va a Peyton Stearns, che elimina Sofia Kenin con un duplice 6-3, mentre la numero 11 del seeding, l’elvetica Belinda Bencic, supera la qualificata austriaca Sinja Kraus per 6-2 6-3, infine la numero 15, l’ucraina Marta Kostyuk, regola Oksana Selekhmeteva, al primo match con la nazionalità spagnola, sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3.
L’argentina Solana Sierra elimina la britannica Emma Raducanu per 6-0 7-6 (4) ed attende al secondo turno la vincente di Paolini-Yastremska, in campo domani, mentre la numero 18, la romena Sorana Cîrstea, supera la transalpina Ksenia Efremova per 6-3 6-1, infine la statunitense Hailey Baptiste, numero 26, piega la ceca Barbora Krejčíková, rimontata e battuta per 6-7 (7) 7-6 (6) 6-2.
ROLAND GARROS 2026 – RISULTATI 24 MAGGIO TABELLONE FEMMINILE
Primo turno
Tamara Korpatsch b. Sara Sorribes Tormo 6-4 6-2
Xinyu Wang (32) b. Lilli Tagger 6-3 3-6 6-4
Daria Snigur b. Clara Tauson (21) 3-6 7-5 6-2
Peyton Stearns b. Sofia Kenin 6-3 6-3
Caty McNally b. Ajla Tomljanović 3-6 7-6 (5) 6-3
Belinda Bencic (11) b. Sinja Kraus (Q) 6-2 6-3
Marta Kostyuk (15) b. Oksana Selekhmeteva 6-2 6-3
Katie Volynets b. Clara Burel (WC) 6-3 6-1
Magda Linette b. Tereza Valentová 5-7 6-4 7-6 (9)
Sára Bejlek b. Sloane Stephens (Q) 6-3 6-2
Mirra Andreeva (8) b. Fiona Ferro (WC) 6-3 6-3
Marina Bassols Ribera (Q) b. Emiliana Arango 6-3 6-4
Francesca Jones b. Beatriz Haddad Maia 1-6 7-6 (4) 6-2
Marie Bouzková (27) b. Lucia Bronzetti (Q) 6-3 6-1
Magdalena Fręch b. Elena-Gabriela Ruse 7-6 (5) 2-1 ritiro
Solana Sierra b. Emma Raducanu 6-0 7-6 (4)
Sorana Cîrstea (18) b. Ksenia Efremova 6-3 6-1
Hailey Baptiste (26) b. Barbora Krejčíková 6-7 (7) 7-6 (6) 6-2
Xiyu Wang (Q) b. Danka Kovinić 6-3 6-1
Yulia Starodubtseva b. Anna Blinkova 6-3 6-1