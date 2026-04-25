Rally
Sebastien Ogier comanda il Rally di Spagna con soli 3.8 secondi su Oliver Solberg!
Che battaglia! Sebastien Ogier chiude al comando il sabato del Rally di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026, ma la sfida con Oliver Solberg è davvero campale. Tutti gli stage odierni sono stati combattuti sul filo dei millesimi e anche la giornata di domani si annuncia quanto mai combattuta. Il distacco tra i due è di appena 3.8 secondi!
Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) comanda su Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) quindi è terzo il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 21.9. Quarta posizione per il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 52.7, quinta per il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:03.
LA GARA
Il sabato nelle Isole Canarie ha preso il via con la PS9 Maspalomas 1 di 13.47 chilometri con Elfyn Evans che brucia per un solo decimo Oliver Solberg mentre è terzo Sebastien Ogier a 1.7. Quindi è stata la volta della PS10 Arucas – Firgas – Teror 1 di 13.74 chilometri con Elfyn Evans che precede Oliver Solberg per 2.5 secondi con Sebastien Ogier terzo a 4.4.
La mattinata della corsa iberica si conclude con la PS11 Moya – Gáldar 1 di 28.9 chilometri con Oliver Solberg che beffa per un solo decimo Sebastien Ogier, terzo Elfyn Evans a 8.0. Si riparte nel corso del pomeriggio con la PS12 Maspalomas 2 con Elfyn Evans che precede Oliver Solberg per 6 decimi e Sebastien Ogier per 7. È stata poi la volta della PS13 Arucas – Firgas – Teror 2 con Sebastien Ogier e Oliver Solberg che chiudono a pari merito. Il sabato del Rally di Spagna termina con la PS14 Moya – Gáldar 2 con Oliver Solberg che recupera ancora 1.5 su Sebastien Ogier.