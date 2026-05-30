Quanti soldi guadagna Giulio Ciccone per la maglia azzurra al Giro d’Italia? Il premio di miglior scalatore

Giulio Ciccone ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore del Giro d’Italia 2026, riuscendo a meritarsi il riconoscimento per la seconda volta in carriera alla Corsa Rosa dopo la stoccata del 2019. Il ciclista abruzzese ha fatto gara di rincorsa nei confronti del danese Jonas Vingegaard (che ha vinto cinque tappe con arrivo in quota), andando più volte in fuga da lontano e racimolando punti sui vari GPM e transitando per primo anche sulla Cima Coppi (il Passo Giau nella diciannovesima frazione).

Il 31enne ha arricchito il proprio palmares, in cui spicca la maglia a pois del Tour de France 2023 (fu il miglior scalatore di quell’edizione della Grande Boucle). All’alfiere della Lidl-Trek è mancata la zampata giusta per riuscire a vincere una tappa nel corso delle tre settimane, ma si è distinto con profitto nelle fughe della prima ora verso Pila, Carì, Andalo e Alleghe. Il riconoscimento rappresenta un buon premio per la propria condotta di gara e lo rilancia per i prossimi appuntamenti.

Oltre agli aspetti sportivi, è sempre importante dare uno sguardo anche al risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Giulio Ciccone con la conquista della maglia azzurra al Giro d’Italia 2026? Il premio per il simbolo del primato nella speciale classifica è di 5.000 euro che, come da tradizione, andrà diviso con compagni di squadra e staff in base agli accordi interni.

MONTEPREMI GIULIO CICCONE MAGLIA AZZURRA GIRO D’ITALIA 2026

5.000 euro.