Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Ciccone miglior scalatore, Piganzoli secondo giovane

La ventesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva la doppia ascesa a Piancavallo, ultimo arrivo in salita di questa edizione della Corsa Rosa. Il danese Jonas Vingegaard ha attaccato quando mancavano undici chilometri al traguardo e ha conquistato il quinto successo parziale, mettendo il sigillo sulla maglia rosa e lanciandosi così verso il Trofeo Senza Fine: domani salirà sul gradino più alto del podio davanti all’austriaco Felix Gall e all’australiano Jai Hindley.

Giulio Ciccone ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore: ieri l’aveva strappata a Vingegaard con un’abbuffata di punti e oggi l’ha difesa senza difficoltà. Il portoghese Afonso Eulalio è il miglior giovane: Davide Piganzoli non è riuscito a vestirsi di bianco superando il lusitano all’ultima occasione. La maglia ciclamino è sulle spalle del francese Paul Magnier. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 80:17:01

2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 5:22

3 3 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 6:25

4 4 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 7:02

5 5 – Gee-West Derek Lidl – Trek 7:56

6 6 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 9:39

7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 10:13

8 8 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 10:52

9 9 – Caruso Damiano Bahrain – Victorious 11:24

10 10 – Bernal Egan Netcompany INEOS 12:54

CLICCA QUI PER LA GENERALE COMPLETA

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 195

2 3 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 103

3 4 ▲1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 82

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 277

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 266

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 80:26:40

2 2 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 1:13

3 3 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 5:33

4 4 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 24:47