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Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Ciccone miglior scalatore, Piganzoli secondo giovane
La ventesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva la doppia ascesa a Piancavallo, ultimo arrivo in salita di questa edizione della Corsa Rosa. Il danese Jonas Vingegaard ha attaccato quando mancavano undici chilometri al traguardo e ha conquistato il quinto successo parziale, mettendo il sigillo sulla maglia rosa e lanciandosi così verso il Trofeo Senza Fine: domani salirà sul gradino più alto del podio davanti all’austriaco Felix Gall e all’australiano Jai Hindley.
Giulio Ciccone ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore: ieri l’aveva strappata a Vingegaard con un’abbuffata di punti e oggi l’ha difesa senza difficoltà. Il portoghese Afonso Eulalio è il miglior giovane: Davide Piganzoli non è riuscito a vestirsi di bianco superando il lusitano all’ultima occasione. La maglia ciclamino è sulle spalle del francese Paul Magnier. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.
CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026
CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 80:17:01
2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 5:22
3 3 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 6:25
4 4 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 7:02
5 5 – Gee-West Derek Lidl – Trek 7:56
6 6 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 9:39
7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 10:13
8 8 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 10:52
9 9 – Caruso Damiano Bahrain – Victorious 11:24
10 10 – Bernal Egan Netcompany INEOS 12:54
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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)
1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 195
2 3 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 103
3 4 ▲1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 82
CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)
1 1 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 277
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 266
CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 80:26:40
2 2 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 1:13
3 3 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 5:33
4 4 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 24:47