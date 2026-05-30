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Come cambia il tabellone di Cobolli al Roland Garros con l’eliminazione di Cerundolo: avversario a sorpresa agli ottavi
Si compone il primo ottavo di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis: Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, affronterà lunedì 1° giugno lo statunitense Zachary Svajda.
L’azzurro, infatti, quest’oggi ha regolato un altro statunitense, Learner Tien, testa di serie numero 18, sconfitto con un eloquente 6-2 6-2 6-3, mentre il nordamericano ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo, numero 25 del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 4-6 6-3.
In caso di ulteriore successo, poi l’azzurro approderebbe ai quarti di finale di mercoledì 3 giugno, nel quale andrebbe ad incontrare probabilmente il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 4 del seeding e favorito sulla carta nella parte alta del tabellone dopo l’eliminazione di Sinner.
In semifinale il probabile avversario di Cobolli potrebbe essere lo statunitense Frances Tiafoe, numero 19 del seeding ed unica testa di serie ancora in corsa in quello spicchio di tabellone, infine in finale l’avversario di Cobolli dovrebbe essere il numero 2 del tabellone, il tedesco Alexander Zverev.