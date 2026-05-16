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Internazionali d'ItaliaTennis

Flavia Pennetta sul malessere di Jannik Sinner: “Era già accaduto in Australia l’anno scorso”

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37 secondi fa

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Jannik Sinner
Jannik Sinner / LaPresse

Sembrava a un passo dal crollo, soprattutto nel secondo set perso 7-5, quando si è ritrovato vicino allo 0-4 contro Daniil Medvedev. Durante quella fase della semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner è apparso più volte affannato, quasi in debito d’ossigeno, come se il ritmo imposto dal russo, unito alla lunga sequenza di tornei e partite disputate negli ultimi mesi, stesse improvvisamente presentando il conto al numero 1 del mondo.

Una sensazione che, almeno sul piano agonistico, è stata ridimensionata poco dopo. In avvio di terzo set, infatti, l’altoatesino è riuscito a strappare il servizio all’avversario, portandosi avanti prima dell’interruzione per pioggia che ha costretto gli organizzatori a rinviare il match a sabato pomeriggio, con Jannik in vantaggio 4-2.

A offrire una lettura diversa di quel momento di difficoltà è stata però Flavia Pennetta, intervenuta ai microfoni di Sky Sport durante la telecronaca dell’incontro. Secondo l’ex campionessa azzurra, il malessere accusato da Sinner potrebbe essere stato legato più a un episodio di ansia che a un semplice calo fisico.

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A mio parere, sembrava che Jannik stesse avendo una crisi d’ansia, come se non riuscisse più a respirare. Però è riuscito a calmarsi. Era già successo per la prima volta agli Australian Open del 2025 e allora non sapeva bene come gestire la situazione. Forse oggi è stato in grado di riconoscere quando arrivano questi momenti“, ha spiegato la vincitrice degli US Open 2015, analizzando quanto accaduto in campo.

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