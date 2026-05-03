Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026: orario, tv, streaming, teste di serie

L’attesa cresce e l’aria si riempie di quell’energia tipica dei grandi appuntamenti. Il tennis italiano si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della stagione, una sorta di celebrazione nazionale per gli appassionati. Dal 5 al 17 maggio andrà in scena una nuova edizione degli Internazionali d’Italia, pronti ancora una volta a catalizzare l’attenzione del pubblico.

Il primo momento ufficiale che darà il via all’evento è fissato per lunedì 4 maggio alle ore 10:30, quando verranno definiti i tabelloni dei singolari maschile e femminile. La cerimonia del sorteggio si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, scelta per esaltare il fascino e la solennità dell’occasione.

Le speranze azzurre sono alte, soprattutto alla luce del trionfo dello scorso anno nel singolare femminile, che ha acceso ulteriormente l’entusiasmo. L’edizione 2026 potrebbe rappresentare l’occasione giusta per interrompere una lunga attesa e riportare un italiano sul gradino più alto del podio anche nel torneo maschile.

L’ultimo successo in questo senso risale infatti al 1976, quando Adriano Panatta conquistò il titolo a Roma. Oggi Jannik Sinner si presenta come uno dei principali candidati alla vittoria, favorito anche dall’assenza per infortunio del suo grande rivale Carlos Alcaraz. In ogni caso, l’Italia può contare su un gruppo competitivo, capace di lasciare il segno e rendere il torneo ancora più coinvolgente.

La cerimonia del sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis andrà in scena lunedì 4 maggio a partire dalle ore 10:30. La copertura televisiva sarà offerta da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e sul canale Youtube Internazionali BNL d’Italia.

SORTEGGIO DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026

Lunedì 4 maggio

Ore 10:30 cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile e femminile a Piazza del Popolo

TESTE DI SERIE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026

1 Jannik Sinner ITA

2 Alexander Zverev GER

3 Novak Djoković SRB

4 Félix Auger-Aliassime CAN

5 Ben Shelton USA

6 Alex de Minaur AUS

7 Daniil Medvedev RUS

8 Lorenzo Musetti ITA

9 Alexander Bublik KAZ

10 Flavio Cobolli ITA

11 Jiří Lehečka CZE

12 Andrey Rublev RUS

13 Karen Khachanov RUS

14 Valentin Vacherot MON

15 Arthur Fils FRA

16 Tommy Paul USA

17 Cameron Norrie GBR

18 Luciano Darderi ITA

19 Learner Tien USA

20 Frances Tiafoe USA

21 Alejandro Davidovich Fokina ESP

22 Arthur Rinderknech FRA

23 Casper Ruud NOR

24 Tomás Martín Etcheverry ARG

25 Francisco Cerúndolo ARG

26 Jakub Menšík CZE

27 João Fonseca BRA

28 Corentin Moutet FRA

29 Tallon Griekspoor NED

30 Brandon NakashimaUSA

31 Ugo Humbert FRA

32 Rafael Jódar ESP

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix e sul canale Youtube Internazionali BNL d’Italia.