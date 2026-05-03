Sport in tvTennis
Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026: orario, tv, streaming, teste di serie
L’attesa cresce e l’aria si riempie di quell’energia tipica dei grandi appuntamenti. Il tennis italiano si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della stagione, una sorta di celebrazione nazionale per gli appassionati. Dal 5 al 17 maggio andrà in scena una nuova edizione degli Internazionali d’Italia, pronti ancora una volta a catalizzare l’attenzione del pubblico.
Il primo momento ufficiale che darà il via all’evento è fissato per lunedì 4 maggio alle ore 10:30, quando verranno definiti i tabelloni dei singolari maschile e femminile. La cerimonia del sorteggio si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, scelta per esaltare il fascino e la solennità dell’occasione.
Le speranze azzurre sono alte, soprattutto alla luce del trionfo dello scorso anno nel singolare femminile, che ha acceso ulteriormente l’entusiasmo. L’edizione 2026 potrebbe rappresentare l’occasione giusta per interrompere una lunga attesa e riportare un italiano sul gradino più alto del podio anche nel torneo maschile.
L’ultimo successo in questo senso risale infatti al 1976, quando Adriano Panatta conquistò il titolo a Roma. Oggi Jannik Sinner si presenta come uno dei principali candidati alla vittoria, favorito anche dall’assenza per infortunio del suo grande rivale Carlos Alcaraz. In ogni caso, l’Italia può contare su un gruppo competitivo, capace di lasciare il segno e rendere il torneo ancora più coinvolgente.
La cerimonia del sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis andrà in scena lunedì 4 maggio a partire dalle ore 10:30. La copertura televisiva sarà offerta da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e sul canale Youtube Internazionali BNL d’Italia.
SORTEGGIO DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026
Lunedì 4 maggio
Ore 10:30 cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile e femminile a Piazza del Popolo
TESTE DI SERIE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026
1 Jannik Sinner ITA
2 Alexander Zverev GER
3 Novak Djoković SRB
4 Félix Auger-Aliassime CAN
5 Ben Shelton USA
6 Alex de Minaur AUS
7 Daniil Medvedev RUS
8 Lorenzo Musetti ITA
9 Alexander Bublik KAZ
10 Flavio Cobolli ITA
11 Jiří Lehečka CZE
12 Andrey Rublev RUS
13 Karen Khachanov RUS
14 Valentin Vacherot MON
15 Arthur Fils FRA
16 Tommy Paul USA
17 Cameron Norrie GBR
18 Luciano Darderi ITA
19 Learner Tien USA
20 Frances Tiafoe USA
21 Alejandro Davidovich Fokina ESP
22 Arthur Rinderknech FRA
23 Casper Ruud NOR
24 Tomás Martín Etcheverry ARG
25 Francisco Cerúndolo ARG
26 Jakub Menšík CZE
27 João Fonseca BRA
28 Corentin Moutet FRA
29 Tallon Griekspoor NED
30 Brandon NakashimaUSA
31 Ugo Humbert FRA
32 Rafael Jódar ESP
PROGRAMMA SORTEGGIO ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD
Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix e sul canale Youtube Internazionali BNL d’Italia.