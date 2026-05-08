Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario in chiaro 8 maggio, programma, streaming

Tutti i giorni gli Internazionali d’Italia 2026 sono grandi protagonisti su TV8: per l’intera durata del prestigioso torneo, infatti, gli appassionati potranno gustarsi gratis e in chiaro un incontro al giorno del Masters 1000 di Roma sull’ottava rete generalista. Il grande pubblico e chi non è abbonato a Sky avrà comunque la possibile di godersi un match di qualità e di assistere in prima linea a quello che succede sulla terra rossa della Capitale.

Per la giornata di venerdì 8 maggio la scelta è ricaduta sul confronto tra Lorenzo Musetti e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, incontro valido per il secondo turno del tabellone maschile: sarà il quinto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 20.30. Prima serata in compagnia del toscano, che punta a esordire in maniera prolifica sul mattone tritato di fronte al proprio pubblico e che spera di ottenere un risultato di spessore.

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid, il nostro portacolori vuole proseguire il proprio percorso di crescita e uscire da un momento complicato, ma dovrà stare molto attento a un debutto ostico: dall’altra parte della rete ci sarà il transalpino, che al primo turno ha regolato il britannico Jacob Fearnley in tre set e che proverà a prendersi lo scalpo di lusso su questa superficie. Il 24enne, numero 10 del mondo, incrocerà il 22enne, numero 58 del ranking ATP.

L’azzurro è in vantaggio per 4-1 nei precedenti: due successi nel 2024 (sedicesimi di Stoccarda e ottava a Wimbledon nel 2024) e due affermazioni nel 2025 (primo turno degli US Open e sedicesimi di Pechino) in favore di Musetti, ma l’ultimo testa a testa porta la firma di Mpetshi Perricard (quarti di finale a Bruxelles nel 2025). In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il vincente del confronto tra il cileno Tabilo e l’argentino Francisco Cerundolo.

QUALE PARTITA SU TV8 ATP ROMA 8 MAGGIO

Venerdì 8 maggio

Quinto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 20.00 Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: McNally-Swiatek, Altmaier-Zverev (non prima delle ore 13.00), Prizmic-Djokovic, Navarro-Cocciaretto (non prima delle ore 19.00). Al termine, e non prima delle ore 20.30, toccherà a Musetti.