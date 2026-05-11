ATP Roma 2026: Sinner guida il poker azzurro che sogna gli ottavi

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi ci sono già, oggi l’Italia sogna di aggiungere altri quattro rappresentanti negli ottavi del Masters 1000 di Roma. Il Foro Italico è sempre più azzurro e davvero c’è la possibilità di realizzare qualcosa di unico ed irripetibile per il nostro tennis. I fari sono ovviamente puntati su Jannik Sinner, anche se il numero uno del mondo è probabilmente il più sicuro. L’altoatesino affronterà l’australiano Alexei Popyrin, reduce da due scalpi importanti come Berrettini e Mensik, ma Sinner ha già mostrato con Ofner di essere in ritmo e vuole proseguire la striscia di imbattibilità nei tornei 1000.

Sinner sarà in campo nel pomeriggio (non prima delle 15.00) sul Centrale, mentre Flavio Cobolli aprirà il programma serale e non mancherà di certo il tifo e la spinta per il tennista di casa, che finalmente sembra aver scacciato la paura e la tensione del giocare nella sua Roma. La partita con l’argentino Thiago Augustin Tirante, però, non è da sottovalutare e ci vorrà lo stesso Cobolli visto all’esordio contro Atmane, soprattutto con la prima di servizio, colpo che ha fatto notevolmente la differenza nel match contro il transalpino.

Dal Centrale ci si sposta alla BNP Paribas Arena, visto che saranno due gli azzurri impegnati nei primi due match su questo campo. Comincia Mattia Bellucci, che si gioca un’enorme chance di accedere agli ottavi di finale contro lo spagnolo Martin Landaluce, entrato clamorosamente in tabellone per il ritiro di Vacherot e che da lucky loser ha sfruttato l’occasione battendo Cilic e finendo clamorosamente al terzo turno. Ci sarà sicuramente tensione per Bellucci, che sa di dover sfruttare questo momento per potersi regalare un sogno, visto che successivamente l’avversario sarà uno tra Hamad Medjedovic e Mariano Navone, dunque un altro match sicuramente giocabile.

Successivamente toccherà ad Andrea Pellegrino, che sta vivendo un sogno in quel di Roma. Un cammino incredibile cominciato dalle qualificazioni e che ha portato il pugliese fino a questo terzo turno, dove affronterà l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero venti. Il pronostico pende ovviamente dalla parte dello statunitense.