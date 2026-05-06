C’è chi corre per scappare e chi, come Pietro Riva, corre per trovarsi. A meno di un anno da un delicato intervento al calcagno, Pietro è tornato a Rotterdam scrivendo una pagina di storia: 2h06’46”, quarto italiano di sempre.

Ma dietro quei numeri c’è un uomo che ama i gialli, che analizza ogni battito e che ha trovato nel “correre piano” il segreto per andare fortissimo. In questa puntata di Run2u, non parliamo solo di tabelle, ma dell’equilibrio sottile tra l’atleta delle Fiamme Oro e il ragazzo di Alba che ha saputo aspettare il suo momento.

Non perdete l’analisi profonda di uno dei talenti più lucidi del nostro fondo.

Benvenuti a un nuovo appuntamento (il 17° di stagione) con Run2u, il talk show dedicato al mondo del running e dell’atletica leggera. In questa puntata abbiamo l’onore di ospitare Pietro Riva, reduce dalla straordinaria prestazione alla Maratona di Rotterdam 2026, dove ha fermato il cronometro a 2h06’46”.

Insieme a Pietro esploreremo:

✅ Il ritorno post-infortunio: Com’è stato gestire il recupero dopo l’operazione al calcagno del 2025.

✅ L’effetto Stefano Baldini: Cosa significa allenarsi con un campione olimpico e come è cambiata la sua visione della gara.

✅ La gestione del limite: Cosa passa per la testa di un atleta tra il 15° e il 18° km di una mezza maratona sotto l’ora.

✅ Vita da Fiamme Oro: Il supporto del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato e l’importanza dei “marginal gains”.

✅ L’uomo oltre l’atleta: Il legame con Ilaria Luzzana, la passione per la lettura e il passato nel calcio.

Pietro si conferma non solo un talento fisico cristallino, ma una delle menti più analitiche e interessanti del panorama sportivo italiano.

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