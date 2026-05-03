Civitanova-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario, tv, programma, streaming

È già tempo di risposte nella Finale Scudetto della Superlega 2025/26: oggi, domenica 3 maggio, Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia tornano in campo per gara-2 in un confronto che può indirizzare in modo significativo la serie. Dopo il netto successo degli umbri nel primo atto, la sfida si sposta all’Eurosuole Forum, dove è attesa una cornice caldissima per spingere i marchigiani verso una pronta reazione.

La formazione allenata da Giampaolo Medei è chiamata a un cambio di passo deciso. Il ko in tre set accusato a Perugia ha messo in luce alcune criticità, soprattutto nella gestione del cambio palla e nella lettura del servizio avversario. Tuttavia, Civitanova ha già dimostrato durante la stagione di sapersi rigenerare rapidamente, facendo leva su un’identità di gioco aggressiva e su una mentalità che raramente si arrende. Serviranno maggiore lucidità nei momenti chiave e quella dose di coraggio indispensabile per mettere in difficoltà una squadra solida e profonda come Perugia.

Dall’altra parte della rete, gli uomini di Angelo Lorenzetti arrivano all’appuntamento forti di un avvio di finale impeccabile. Il successo in Gara 1 ha confermato l’elevato tasso tecnico dei “Block Devils”, fin qui imbattuti nei playoff, capaci di imporre ritmo e intensità sin dai primi scambi. Perugia cercherà di replicare quella prestazione, consapevole però che giocare a Civitanova rappresenta sempre un banco di prova complesso, anche alla luce della capacità dei padroni di casa di esaltarsi davanti al proprio pubblico.

La partita tra Civitanova e Perugia, gara-2 della Finale Scudetto della SuperLega di volley, si giocherà alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport HD, oltre che in streaming sulle piattaforme RaiPlay, DAZN e VBTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

CIVITANOVA-PERUGA FINALE SCUDETTO SUPERLEGA VOLLEY 2026

Domenica 3 maggio

Ore 18:00 Cucine Lube Civitanova vs Sir Susa Vim Perugia al Eurosuole Forum di Civitanova Marche – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA CIVITANOVA-PERUGIA FINALE SCUDETTO SUPERLEGA VOLLEY 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre)

Diretta streaming: DAZN, RaiPlay, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.