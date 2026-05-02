Lando Norris soddisfatto: “Bella Sprint e lavoro eccezionale della McLaren. Un buon inizio”

Lando Norris ha trionfato nella Sprint Race a Miami (USA), tappa del Mondiale 2026 di F1. Il pilota della McLaren, autore della pole-position nella Sprint Qualifying, si è confermato il migliore anche quest’oggi, prendendo un margine di sicurezza fin dall’inizio e gestendo con sufficiente tranquillità il proprio margine di vantaggio sugli inseguitori.

A completare il podio sono stati l’altro alfiere di Woking, Oscar Piastri, e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. A completare il quadro dei racing driver di interesse sono stati il britannico George Russell (Mercedes), l’olandese Max Verstappen (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari). Penalità nell’ultimo giro per Kimi, per essere andato oltre i limiti della pista.

Soddisfazione nelle parole di Norris: “E’ stata una bella gara e buona giornata per noi. Devo sottolineare il lavoro eccezionale fatto dalla nostra squadra. I nostri tecnici ci hanno davvero aiutato per ottenere questo risultato. Felice di aver vinto, è stata dura, faceva caldo, ho cercato l’equilibrio tra prestazione pura e consistenza“, ha raccontato a caldo Lando.

“Abbiamo una macchina che funziona, lavoreremo di fino, continuiamo a spingere“, ha aggiunto. Sì, perché il week end continua e a partire dalle ore 22:00 italiane assisteremo alle qualifiche per la definizione della griglia del GP di domani. Time-attack in cui le McLaren sono favorite, vedremo se Ferrari e soprattutto Mercedes sapranno trovare le contromisure.