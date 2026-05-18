Pentathlon, prime risposte positive dal settore maschile in Coppa del Mondo

L’Italia si riscatta, almeno in parte, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon: dopo la debacle de Il Cairo, con sole due azzurre in semifinale e tutti gli uomini eliminati nelle qualificazioni, a Pazardzhik le cose migliorano, almeno per il comparto maschile.

Tre azzurri, infatti, approdano in finale, con Giorgio Malan e Matteo Bovenzi che poi centrano la top ten nell’ultimo atto: l’Italia sta iniziando a trovare la quadratura del cerchio, anche se va ricordato che nelle qualificazioni ben tre azzurri sono stati eliminati senza arrivare in semifinale (potevano farlo in al massimo in 4).

Tutto invariato nel settore femminile: ancora una volta due azzurre superano la prima scrematura delle qualificazioni, ma poi in semifinale lo scoglio si rivela insuperabile e non ci sono italiane tra le migliori 18. L’Italia attende con impazienza il rientro in Coppa del Mondo di Elena Micheli ed Aurora Tognetti.