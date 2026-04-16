Pattinaggio artistico, pubblicato il calendario del Grand Prix 2026-2027

Il dado è tratto. Dopo una parziale rimodulazione nelle scorse ore l’International Skating Union ha pubblicato il calendario del circuito Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico, composto come sempre da sei tappe di qualificazione più una Finale, quest’anno in scena sul ghiaccio di Chongqing, in Cina.

I battenti su apriranno il 23 ottobre in quel di Angers, località transalpina solita ad ospitare il Grand Prix de France, in programma fino al 25. La settimana successiva la carovana si sposterà in Nordamerica, precisamente a Kelowna, per Skate Canada (30 ottobre-1 novembre)

Il terzo appuntamento sarà invece la Cup Of China (6-8 novembre), gara che sarà allestita in una città ancora da definire proprio in quanto Chongqing, tradizionale località molto nota nel Grand Prix, sarà teatro dell’ultimo atto. Nel quarto spazio invece a Skate America (13-15 Novembre), organizzato specificatamente ad Everett.

Si tornerà dunque in Europa per il Finlandia Trophy con l’evento programmato ad Helsinki (20-27 novembre), mentre la fase si chiuderà a Tokyo per l’NHK Trophy (27-29 novembre). Le finali saranno invece dal 10 al 13 dicembre.

CALENDARIO GRAND PRIX 2026-2027 PATTINAGGIO ARTISTICO

Angers (Oct 23rd-25th) GRAND PRIX DE FRANCE

Kelowna (Oct 30th-Nov 1st) SKATE CANADA

TBD (Nov 6th-8th) CUP OF CHINA

Everett (Nov 13th-15th) SKATE AMERICA

Helsinki (Nov 20th-22nd) FINLANDIA TROPHY

Tokyo (Nov 27th-29th) NHK TROPHY

Final: Chongqing (Dec 10th-13th)