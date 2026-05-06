Pierpaolo Addesi, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di paraciclismo, racconta un viaggio unico fatto di sport, valori e ambizione.

Dalla sua esperienza da atleta paralimpico fino alla guida della Nazionale 🇮🇹, passando per un legame speciale con Alex Zanardi, compagno di avventure dentro e fuori dallo sport:

👉 “Parlavamo del mio futuro e lui mi disse che allenare sarebbe stato il mio lavoro, perché mi sono sempre speso per gli altri.”

In questa intervista si parla senza filtri di:

🔥 La crescita del paraciclismo italiano

🔥 I giovani talenti e il ruolo fondamentale dei veterani

🔥 La mentalità vincente degli atleti paralimpici

🔥 Un messaggio forte: gli atleti paralimpici non partecipano… vogliono vincere

💥 “Nella mia prima gara sono arrivato ultimo”: da lì parte una storia di resilienza, costruzione e visione.

🌍 Focus speciale sulla Para-Cycling Road World Cup 2026 a Montesilvano (7–10 maggio):

✔️ oltre 550 atleti

✔️ 50 nazioni

✔️ tappa finale della Coppa del Mondo sotto l’egida della Union Cycliste Internationale

Un evento che unisce sport, inclusione e territorio, trasformando l’Abruzzo nel centro mondiale del paraciclismo. 🇮🇹

🎯 Un’intervista che va oltre lo sport:

➡️ il valore del gruppo

➡️ il limite come punto di partenza

➡️ la mentalità che non si accontenta mai

💬 “A volte in allenamento devo frenarli: vanno in overtraining, vogliono sempre di più.”

👇 Scrivi nei commenti cosa ti ha colpito di più!

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Conduce Alice Liverani