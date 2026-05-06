PARACICLISMO | Pierpaolo Addesi: da Zanardi alla World Cup 2026, la verità sugli atleti paralimpici
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Pierpaolo Addesi, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di paraciclismo, racconta un viaggio unico fatto di sport, valori e ambizione.
Dalla sua esperienza da atleta paralimpico fino alla guida della Nazionale 🇮🇹, passando per un legame speciale con Alex Zanardi, compagno di avventure dentro e fuori dallo sport:
👉 “Parlavamo del mio futuro e lui mi disse che allenare sarebbe stato il mio lavoro, perché mi sono sempre speso per gli altri.”
In questa intervista si parla senza filtri di:
🔥 La crescita del paraciclismo italiano
🔥 I giovani talenti e il ruolo fondamentale dei veterani
🔥 La mentalità vincente degli atleti paralimpici
🔥 Un messaggio forte: gli atleti paralimpici non partecipano… vogliono vincere
💥 “Nella mia prima gara sono arrivato ultimo”: da lì parte una storia di resilienza, costruzione e visione.
🌍 Focus speciale sulla Para-Cycling Road World Cup 2026 a Montesilvano (7–10 maggio):
✔️ oltre 550 atleti
✔️ 50 nazioni
✔️ tappa finale della Coppa del Mondo sotto l’egida della Union Cycliste Internationale
Un evento che unisce sport, inclusione e territorio, trasformando l’Abruzzo nel centro mondiale del paraciclismo. 🇮🇹
🎯 Un’intervista che va oltre lo sport:
➡️ il valore del gruppo
➡️ il limite come punto di partenza
➡️ la mentalità che non si accontenta mai
💬 “A volte in allenamento devo frenarli: vanno in overtraining, vogliono sempre di più.”
👇 Scrivi nei commenti cosa ti ha colpito di più!
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Conduce Alice Liverani