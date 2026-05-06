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Ginnasticomania entra nel cuore di una delle vicende più controverse della ginnastica artistica mondiale.
🎙️ In questa intervista esclusiva ai microfoni di Chiara Sani, la Presidente del Comitato Tecnico Internazionale Donatella Sacchi analizza nel dettaglio la discussa finale al corpo libero delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha ricoperto il ruolo di Presidente della Giuria Superiore.
👉 Dal caso della medaglia di bronzo assegnata e poi revocata alla statunitense Jordan Chiles, fino alla successiva riassegnazione alla rumena Ana Barbosu, ripercorriamo ogni momento di una vicenda che ha scosso la ginnastica mondiale.
⚖️ Ma la storia non è finita: Jordan Chiles ha presentato ricorso alla Corte Federale Svizzera, portando come nuove prove anche immagini tratte da un documentario Netflix su Simone Biles.
❗ Quale sarà l’esito finale?
Donatella Sacchi offre una previsione esclusiva sul possibile verdetto e chiarisce i retroscena di una decisione che continua a far discutere.
✨ Non solo polemiche: spazio anche alle novità rivoluzionarie nei regolamenti della ginnastica artistica, cambiamenti destinati a incidere profondamente sul futuro di questo sport.
📺 Non perderti questa puntata imperdibile di Ginnasticomania!
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