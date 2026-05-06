Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

2 ore fa

il

Nuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato al grande ciclismo internazionale.

📌 Ci avviciniamo alla prima grande corsa a tappe della stagione: il Giro d’Italia 2025. In questa puntata analizziamo tutti i temi principali insieme a uno dei giornalisti più autorevoli del settore, Pier Augusto Stagi.

🌍 La Corsa Rosa, che scatterà dalla Bulgaria, presenta un percorso meno duro rispetto al passato, disegnato su misura per l’uomo più atteso: Jonas Vingegaard. Il campione danese parte con i favori del pronostico, ma la sfida è tutt’altro che chiusa.

🇮🇹 L’Italia si affida a Giulio Pellizzari, capitano della Red Bull – Bora Hansgrohe, pronto a puntare al podio e a mettere in discussione la leadership di Vingegaard.

🔥 Spazio anche agli altri protagonisti azzurri:

Filippo Ganna, atteso nelle cronometro
Jonathan Milan, uomo di riferimento per le volate
Filippo Zana, possibile outsider

⚖️ Sullo sfondo resta il confronto con il Tour de France: il Giro sembra giocare un campionato a parte. Sarà possibile colmare il gap in futuro?

📺 Analisi, scenari e protagonisti: non perderti questa puntata di Bike Today!

#GirodItalia #Cycling #BikeToday #Vingegaard #Pellizzari #Ganna #Milan #Zana #Ciclismo #CyclingNews #Giro2025 #TourdeFrance #ProCycling #OASport #CorsaRosa #RedBullBora #Volate #Cronometro #CyclingFans #SportItalia

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità