Giro d’Italia 2025: Vingegaard favorito ma occhio agli italiani”! L’analisi di Pier Augusto Stagi
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Nuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato al grande ciclismo internazionale.
📌 Ci avviciniamo alla prima grande corsa a tappe della stagione: il Giro d’Italia 2025. In questa puntata analizziamo tutti i temi principali insieme a uno dei giornalisti più autorevoli del settore, Pier Augusto Stagi.
🌍 La Corsa Rosa, che scatterà dalla Bulgaria, presenta un percorso meno duro rispetto al passato, disegnato su misura per l’uomo più atteso: Jonas Vingegaard. Il campione danese parte con i favori del pronostico, ma la sfida è tutt’altro che chiusa.
🇮🇹 L’Italia si affida a Giulio Pellizzari, capitano della Red Bull – Bora Hansgrohe, pronto a puntare al podio e a mettere in discussione la leadership di Vingegaard.
🔥 Spazio anche agli altri protagonisti azzurri:
Filippo Ganna, atteso nelle cronometro
Jonathan Milan, uomo di riferimento per le volate
Filippo Zana, possibile outsider
⚖️ Sullo sfondo resta il confronto con il Tour de France: il Giro sembra giocare un campionato a parte. Sarà possibile colmare il gap in futuro?
📺 Analisi, scenari e protagonisti: non perderti questa puntata di Bike Today!
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