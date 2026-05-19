Seconda settimana del Giro d’Italia 2026 al via e nuova puntata di Bike Today con Gian Luca Giardini e uno speciale ospite: Paolo Savoldelli.

Protagonista della decima tappa è la cronometro individuale da Viareggio a Massa, dove Filippo Ganna domina nella sua specialità e conquista una splendida vittoria, regalando all’Italia il secondo successo in questa Corsa Rosa.

Prestazione impressionante del campione italiano, che rifila distacchi importanti a tutti. Alle sue spalle grande prova di Thymen Arensman, che guadagna terreno prezioso in classifica generale e rilancia le sue ambizioni.

Resta in Maglia Rosa Afonso Eulálio, con la generale ancora apertissima in vista delle grandi tappe di montagna.

Non convince invece Jonas Vingegaard: il danese appare sottotono e perde terreno proprio da Arensman. Giornata di gestione per Giulio Pellizzari, che limita i danni nonostante le difficoltà, mentre Felix Gall perde più del previsto.

Analisi completa, commenti e scenari dopo la cronometro: cosa cambia adesso nella lotta per il Giro?

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