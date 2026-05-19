Nuova intervista esclusiva di OA Sport con Giovanni Guatti, uno dei profili più interessanti e in ascesa del nuoto italiano. Educazione, lucidità, intelligenza e talento in corsia: da pochi giorni può essere chiamato anche ingegnere, dopo la laurea in Ingegneria Gestionale.

Un percorso particolare quello del nuotatore friulano, nato a Udine e cresciuto sportivamente senza clamori giovanili, con una carriera inizialmente regolare prima della grande accelerazione degli ultimi anni. Il trasferimento a Florence ha rappresentato una svolta decisiva, aprendo una nuova fase tecnica e mentale culminata nell’esplosione del 2025.

Nel corso dell’intervista Guatti racconta i successi agli Europei in vasca corta di Lublin, dove ha conquistato due ori in staffetta con l’Italia, e il lavoro quotidiano necessario per restare competitivo ad altissimo livello.

Spazio anche al presente: i recenti Campionati Italiani in vasca lunga, la crescita fisica evidente, le differenze tra vasca corta e lunga, gli aspetti da migliorare e il percorso tecnico che sta seguendo per diventare protagonista anche nella stagione olimpica.

Un faccia a faccia approfondito con un atleta moderno ma d’altri tempi, capace di coniugare studio universitario, sport di vertice e ambizione internazionale.

🎯 In questo video:

La laurea in Ingegneria Gestionale

Il trasferimento a Firenze e la svolta

Gli ori europei con l’Italia

La crescita tecnica e fisica

Il lavoro per emergere in vasca lunga

Obiettivi futuri nel nuoto azzurro

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Conduce Alice Liverani