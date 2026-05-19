Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone! Ospite della puntata è Andrea Bernardi, uno dei giovani velocisti più interessanti dell’atletica italiana.

Il 22enne sprinter milanese, specialista dei 100 metri, si è messo in evidenza nel corso della stagione 2025 grazie allo splendido secondo posto conquistato ai Campionati Italiani di Caorle, risultato che gli è valso anche la convocazione nel gruppo della staffetta 4×100 azzurra per i Mondiali di Tokyo.

Il 2026 si è aperto nel migliore dei modi: Bernardi è stato infatti protagonista alle World Relays nella 4×100 mista, contribuendo alla qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Pechino 2027. Ora l’azzurro è impegnato nelle gare individuali sui 100 metri, come il recente Meeting di Savona, con l’obiettivo di migliorarsi ulteriormente dal punto di vista cronometrico e consolidare il proprio ruolo nelle staffette veloci italiane.

Nel corso della puntata si parlerà di presente e futuro della velocità azzurra, della crescita tecnica di Andrea Bernardi, degli obiettivi stagionali e delle ambizioni internazionali.

🎙️ Conduce: Ferdinando Savarese

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