La 24 Ore del Nürburgring ha regalato uno spettacolo incredibile tra sorpassi, colpi di scena e battaglie mozzafiato fino agli ultimi metri di gara. A raccontare tutte le emozioni della storica gara endurance tedesca ci pensano Biagio Maglienti e Luca Pellegrini in una nuova puntata di Motor News. Grande attenzione anche alle qualifiche della 110ª edizione della Indy 500, una delle gare più iconiche del motorsport mondiale. Alex Palou conferma ancora una volta la sua straordinaria velocità, mentre Alexander Rossi sorprende tutti prima del brutto incidente che potrebbe compromettere la sua partecipazione alla gara. Un weekend ricco di adrenalina, velocità e passione per i motori che anticipa un altro fine settimana imperdibile con la Formula 1 in Canada e la leggendaria Indy 500. In studio Luca Preti