Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Sevilla resta primo tra gli scalatori, Magnier guida nella graduatoria a punti
Il Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada vede andare in archivio la quarta tappa, con partenza da Catanzaro ed arrivo a Cosenza dopo 138 km: cambiano i leader di due delle quattro principali classifiche individuali, entrambe quelle a tempo.
In classifica generale balza al comando l’azzurro Giulio Ciccone, alfiere della Lidl – Trek, terzo quest’oggi nella tappa calabrese, che guida con 4″ di margine sull’elvetico Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), secondo, sul tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), terzo, e sul colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS).
Nella graduatoria riservata ai giovani conquista la vetta proprio l’elvetico Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), secondo nella generale, che precede l’azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), secondo a 2″, ed un gruppo di 5 corridori a 6″, tra i quali l’altro italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), sesto.
CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026 (4A TAPPA)
CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)
1 4 Ciccone Giulio Lidl-Trek 16:18:51
2 4 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG + 04
3 1 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team + 04
4 1 Bernal Egan Netcompany INEOS Cycling Team + 04
5 1 Arensman Thymen Netcompany INEOS Cycling Team + 06
6 25 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 06
7 3 Van Eetvelt Lennert Lotto-Intermarché + 10
8 1 Mas Enric Movistar Team + 10
9 6 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 10
10 3 Hirt Jan NSN Cycling Team + 10
11 8 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike + 10
12 2 Zana Filippo Soudal Quick-Step + 10
13 7 Caruso Damiano Bahrain Victorious + 10
14 2 Rubio Einer Movistar Team + 10
15 8 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe + 10
16 6 Engelhardt Felix Team Jayco-AlUla + 10
17 4 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost + 10
18 7 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla + 10
19 5 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team + 10
20 6 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike + 10
21 6 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team + 10
22 7 Sobrero Matteo Lidl-Trek + 10
23 7 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team + 10
24 8 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 10
25 9 Kench Josh Groupama-FDJ United + 10
26 10 Aular Orluis Movistar Team + 01:05
27 11 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step + 01:11
28 16 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team + 01:11
29 19 Ulissi Diego XDS Astana Team + 01:11
30 17 Gee-West Derek Lidl-Trek + 01:11
31 23 Eulalio Afonso Bahrain Victorious + 01:11
32 18 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike + 01:11
33 19 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:11
34 23 Poels Wout Unibet Rose Rockets + 01:11
35 20 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 01:11
36 22 de la Cruz David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 01:11
37 24 Harper Chris Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 01:11
38 33 Turner Ben Netcompany INEOS Cycling Team + 02:15
39 44 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike + 02:15
40 44 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team + 02:15
41 33 Kulset Johannes Uno-X Mobility + 03:05
42 31 Scaroni Christian XDS Astana Team + 03:05
43 25 Rafferty Darren EF Education-EasyPost + 03:05
44 27 Romo Javier Movistar Team + 03:05
45 17 López Martin XDS Astana Team + 03:05
46 13 Leknessund Andreas Uno-X Mobility + 03:05
47 29 Oliveira Nelson Movistar Team + 03:25
48 8 Segaert Alec Bahrain Victorious + 04:06
49 4 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 04:06
50 4 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta + 04:06
51 2 Sheffield Magnus Netcompany INEOS Cycling Team + 04:06
52 4 Barta William Tudor Pro Cycling Team + 04:06
53 7 Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG + 04:06
54 10 Tarozzi Manuele Bardiani-CSF 7 Saber + 04:58
55 11 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta + 05:08
56 14 Zukowsky Nickolas Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 05:10
57 16 Zambanini Edoardo Bahrain Victorious + 05:10
58 16 Bouwman Koen Team Jayco-AlUla + 05:10
59 16 Strong Corbin NSN Cycling Team + 05:10
60 17 Gualdi Simone Lotto-Intermarché + 05:10
61 21 Schultz Nick NSN Cycling Team + 05:10
62 24 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets + 05:10
63 31 Narvaez Jhonatan UAE Team Emirates-XRG + 05:26
64 31 Valgren Michael EF Education-EasyPost + 05:36
65 53 Lopez Juan Pedro Movistar Team + 07:47
66 27 Aerts Toon Lotto-Intermarché + 08:31
67 31 Milesi Lorenzo Movistar Team + 08:31
68 31 Christen Fabio Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 08:31
69 33 Haig Jack Netcompany INEOS Cycling Team + 08:31
70 63 Tjøtta Martin Uno-X Mobility + 08:34
71 36 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team + 08:42
72 21 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team + 08:48
73 20 Busatto Francesco Alpecin-Premier Tech + 08:48
74 37 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta + 09:35
75 34 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility + 09:35
76 33 Hatherly Alan Team Jayco-AlUla + 09:35
77 1 Rolland Brieuc Groupama-FDJ United + 09:52
78 16 Kubis Lukas Unibet Rose Rockets + 10:02
79 49 Ganna Filippo Netcompany INEOS Cycling Team + 10:09
80 17 Magnier Paul Soudal Quick-Step + 10:19
81 16 Milan Jonathan Lidl-Trek + 10:33
82 13 Paletti Luca Bardiani-CSF 7 Saber + 10:39
83 4 Warbasse Lawrence Tudor Pro Cycling Team + 10:39
84 1 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team + 10:39
85 84 Silva Thomas XDS Astana Team + 12:16
86 1 Rutsch Jonas Lotto-Intermarché + 12:51
87 2 Marcellusi Martin Bardiani-CSF 7 Saber + 12:51
88 2 Barguil Warren Team Picnic PostNL + 12:51
89 50 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 13:27
90 48 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta + 13:27
91 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team + 13:37
92 5 Huens Axel Groupama-FDJ United + 14:00
93 8 Moscon Gianni Red Bull-BORA-hansgrohe + 14:00
94 22 Rota Lorenzo Lotto-Intermarché + 14:31
95 15 Bayer Tobias Alpecin-Premier Tech + 14:31
96 60 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility + 14:38
97 26 Bax Sjoerd Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 14:51
98 39 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL + 15:18
99 5 García Cortina Iván Movistar Team + 15:19
100 11 Stannard Robert Bahrain Victorious + 15:38
101 9 Magli Filippo Bardiani-CSF 7 Saber + 15:38
102 11 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step + 15:38
103 15 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 15:38
104 16 Dversnes Fredrik Uno-X Mobility + 15:38
105 14 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS Cycling Team + 15:38
106 18 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team + 15:38
107 27 Donovan Mark Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 15:38
108 25 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 15:38
109 27 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step + 16:03
110 43 González David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 16:22
111 43 Tsvetkov Nikita Bardiani-CSF 7 Saber + 16:22
112 31 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 16:22
113 25 Rojas Vicente Bardiani-CSF 7 Saber + 16:43
114 50 Bais Mattia Team Polti VisitMalta + 16:51
115 27 Paasschens Mathijs Bahrain Victorious + 17:35
116 29 Turconi Filippo Bardiani-CSF 7 Saber + 17:48
117 21 Barthe Cyril Groupama-FDJ United + 17:52
118 15 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl-Trek + 17:52
119 31 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG + 18:16
120 12 Morgado António UAE Team Emirates-XRG + 19:28
121 12 Ackermann Pascal Team Jayco-AlUla + 19:30
122 8 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta + 19:30
123 8 Donaldson Robert Team Jayco-AlUla + 19:30
124 8 Consonni Simone Lidl-Trek + 19:30
125 1 Bettiol Alberto XDS Astana Team + 19:30
126 1 Jacobs Johan Groupama-FDJ United + 19:30
127 35 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 19:43
128 28 van Dijke Mick Red Bull-BORA-hansgrohe + 19:43
129 8 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step + 20:11
130 25 Sevilla Diego Team Polti VisitMalta + 21:13
131 25 Vernon Ethan NSN Cycling Team + 21:17
132 20 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team + 21:21
133 16 van Gestel Dries Soudal Quick-Step + 21:21
134 9 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech + 21:21
135 14 Kopecky Matyas Unibet Rose Rockets + 21:21
136 7 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike + 21:21
137 7 Kopecky Tomas Unibet Rose Rockets + 21:21
138 6 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets + 21:21
139 4 Vergallito Luca Alpecin-Premier Tech + 21:21
140 1 Teutenberg Tim Torn Lidl-Trek + 21:27
141 16 van Uden Casper Team Picnic PostNL + 21:33
142 2 Zanoncello Enrico Bardiani-CSF 7 Saber + 21:40
143 18 Cavagna Remi Groupama-FDJ United + 22:20
144 22 Shaw James EF Education-EasyPost + 22:20
145 26 Hamilton Chris Team Picnic PostNL + 22:50
146 7 Penhoët Paul Groupama-FDJ United + 23:18
147 4 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets + 23:30
148 2 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta + 23:34
149 2 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets + 23:34
150 2 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team + 23:34
151 3 Planckaert Edward Alpecin-Premier Tech + 23:59
152 45 Swift Connor Netcompany INEOS Cycling Team + 24:59
153 22 Livyns Arjen XDS Astana Team + 25:01
154 32 Ballerini Davide XDS Astana Team + 25:09
155 3 Malucelli Matteo XDS Astana Team + 25:50
156 3 Blikra Erlend Uno-X Mobility + 25:50
157 5 Walscheid Max Lidl-Trek + 26:12
158 7 Rochas Rémy Groupama-FDJ United + 26:12
159 13 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 26:42
160 22 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team + 26:58
161 21 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team + 26:58
162 13 Price-Pejtersen Johan Alpecin-Premier Tech + 27:23
163 5 Naberman Tim Team Picnic PostNL + 28:03
164 5 Geens Jonas Alpecin-Premier Tech + 28:03
165 5 Mullen Ryan NSN Cycling Team + 28:03
166 3 Flynn Sean Team Picnic PostNL + 28:03
167 1 Giddings Joshua Lotto-Intermarché + 28:03
168 1 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike + 28:03
169 4 de Jong Timo Team Picnic PostNL + 29:20
170 15 Menten Milan Lotto-Intermarché + 29:55
171 4 Stewart Jake NSN Cycling Team + 31:47
172 4 Smith Dion NSN Cycling Team + 31:47
173 1 Battistella Samuele EF Education-EasyPost + 35:38
174 3 van den Broek Frank Team Picnic PostNL + 37:45
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)
1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 105
2 Milan Jonathan Lidl-Trek 64
3 Narvaez Jhonatan UAE Team Emirates-XRG 50
4 1 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team 42
5 8 Ciccone Giulio Lidl-Trek 37
6 Aular Orluis Movistar Team 35
7 3 Mihkels Madis EF Education-EasyPost 32
8 3 Sevilla Diego Team Polti VisitMalta 28
9 3 Silva Thomas XDS Astana Team 25
10 3 Vernon Ethan NSN Cycling Team 25
11 3 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 25
12 3 Tarozzi Manuele Bardiani-CSF 7 Saber 24
13 2 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 23
14 4 Ackermann Pascal Team Jayco-AlUla 20
15 Turner Ben Netcompany INEOS Cycling Team 18
16 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 14
17 5 Malucelli Matteo XDS Astana Team 14
18 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 12
19 Eulalio Afonso Bahrain Victorious 12
20 6 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 12
21 6 Blikra Erlend Uno-X Mobility 12
22 Van Eetvelt Lennert Lotto-Intermarché 10
23 7 Walscheid Max Lidl-Trek 10
24 Ulissi Diego XDS Astana Team 8
25 8 Scaroni Christian XDS Astana Team 8
26 Barguil Warren Team Picnic PostNL 8
27 8 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 8
28 10 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 8
29 9 Ballerini Davide XDS Astana Team 8
30 5 Sobrero Matteo Lidl-Trek 7
31 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 7
32 11 Zanoncello Enrico Bardiani-CSF 7 Saber 7
33 11 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 6
34 Valgren Michael EF Education-EasyPost 6
35 12 Magli Filippo Bardiani-CSF 7 Saber 6
36 12 van Gestel Dries Soudal Quick-Step 6
37 11 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 5
38 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 5
39 12 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 5
40 12 Penhoët Paul Groupama-FDJ United 5
41 Beloki Markel EF Education-EasyPost 4
42 13 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 4
43 13 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 4
44 13 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG 3
45 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe 3
46 Marcellusi Martin Bardiani-CSF 7 Saber 3
47 14 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 2
48 14 García Cortina Iván Movistar Team 2
49 14 Stannard Robert Bahrain Victorious 2
50 Caruso Damiano Bahrain Victorious 1
51 15 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 1
52 Rafferty Darren EF Education-EasyPost 1
53 16 Flynn Sean Team Picnic PostNL 1
CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)
1 Sevilla Diego Team Polti VisitMalta 42
2 Oliveira Nelson Movistar Team 18
3 1 Tarozzi Manuele Bardiani-CSF 7 Saber 12
4 1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 11
5 Aular Orluis Movistar Team 8
6 2 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 8
7 Mas Enric Movistar Team 6
8 3 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 6
9 2 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 4
10 Rubio Einer Movistar Team 4
11 5 Scaroni Christian XDS Astana Team 4
12 4 Van Eetvelt Lennert Lotto-Intermarché 2
13 4 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2
14 4 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 2
15 4 Mullen Ryan NSN Cycling Team 2
16 4 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 2
17 4 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 1
18 4 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe 1
19 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 1
20 5 Miholjevic Fran Bahrain Victorious 1
21 5 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 1
CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
1 1 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG 16:18:55
2 8 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 02
3 2 Van Eetvelt Lennert Lotto-Intermarché + 06
4 2 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 06
5 3 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team + 06
6 3 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike + 06
7 4 Kench Josh Groupama-FDJ United + 06
8 5 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step + 01:07
9 8 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team + 01:07
10 11 Eulalio Afonso Bahrain Victorious + 01:07
11 7 Kulset Johannes Uno-X Mobility + 03:01
12 5 Rafferty Darren EF Education-EasyPost + 03:01
13 2 Segaert Alec Bahrain Victorious + 04:02
14 4 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta + 04:02
15 4 Sheffield Magnus Netcompany INEOS Cycling Team + 04:02
16 6 Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG + 04:02
17 9 Zambanini Edoardo Bahrain Victorious + 05:06
18 9 Gualdi Simone Lotto-Intermarché + 05:06
19 15 Milesi Lorenzo Movistar Team + 08:27
20 15 Christen Fabio Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 08:27
21 18 Tjøtta Martin Uno-X Mobility + 08:30
22 10 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team + 08:38
23 3 Busatto Francesco Alpecin-Premier Tech + 08:44
24 8 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility + 09:31
25 3 Rolland Brieuc Groupama-FDJ United + 09:48
26 3 Magnier Paul Soudal Quick-Step + 10:15
27 2 Paletti Luca Bardiani-CSF 7 Saber + 10:35
28 1 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team + 10:35
29 28 Silva Thomas XDS Astana Team + 12:12
30 16 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 13:23
31 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team + 13:33
32 1 Huens Axel Groupama-FDJ United + 13:56
33 6 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 15:34
34 6 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS Cycling Team + 15:34
35 11 Tsvetkov Nikita Bardiani-CSF 7 Saber + 16:18
36 6 Rojas Vicente Bardiani-CSF 7 Saber + 16:39
37 7 Turconi Filippo Bardiani-CSF 7 Saber + 17:44
38 2 Morgado António UAE Team Emirates-XRG + 19:24
39 1 Donaldson Robert Team Jayco-AlUla + 19:26
40 8 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 19:39
41 4 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team + 21:17
42 1 Kopecky Matyas Unibet Rose Rockets + 21:17
43 Teutenberg Tim Torn Lidl-Trek + 21:23
44 2 van Uden Casper Team Picnic PostNL + 21:29
45 3 Penhoët Paul Groupama-FDJ United + 23:14
46 3 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 26:38
47 Giddings Joshua Lotto-Intermarché + 27:59
48 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike + 27:59