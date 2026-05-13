Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Praia a Mare-Potenza: orari, percorso, tv. La Montagna Grande di Viggiano ha pendenze importanti

Quinta tappa per il Giro d’Italia 2026: ci si sposta dalla Calabria alla Basilicata. Spazio alla Praia a Mare-Potenza, di 203 chilometri: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.15

PERCORSO

Si parte subito in salita con il GPM di terza categoria di Pestrieri (13.5 km al 4.8%), seguito da una leggera discesa fino allo Sprint di Francavilla in Sinni. Si ritorna successivamente pian piano a salire fino alla Montagna Grande di Viggiano (6.6 km al 9,1% di pendenza media, massima del 15%), GPM di seconda categoria. Da qui si resterà in quota fino al Chilometro Red Bull ed allo strappo della Sellata. Si scende poi verso la città e ci si avvicina ad un finale mosso. L’arrivo è in pianura ma gli ultimi chilometri sono in salita nel centro cittadino di Potenza.

FAVORITI

Potrebbe essere una tappa da fughe. In ogni caso lo scenario, se dovesse arrivare il gruppo, resta simile a quello visto ieri a Cosenza. La Movistar proverà nuovamente a dettare il ritmo per trovare finalmente la vittoria con Orluis Aular (Movistar Team), ma in uno sprint ristretto occhio anche al solito Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) e ad un brillante Ben Turner (Netcompany INEOS). Giulio Ciccone proverà sicuramente a tenere la Maglia Rosa, tentando anche di lanciarsi per la lotta alla vittoria di tappa.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026

Mercoledì 13 maggio – Quinta tappa – Praia a Mare-Potenza (203 km)

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO D’ITALIA 2026

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.05 alle 14.00. Su Rai 2 dalle ore 14.00

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, DAZN, Eurosport 1

Diretta Live testuale: OA Sport