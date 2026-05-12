Giro d’Italia 2026, Roberto Pella: “Per Ciccone la maglia rosa è un traguardo che ne impreziosisce la carriera”

Il presidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, si complimenta con Giulio Ciccone per aver conquistato la maglia rosa al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, che ha condotto il gruppo da Catanzaro a Cosenza.

Esaltato il risultato dell’abruzzese, che va ad affiancarsi agli altri traguardi prestigiosi raggiunti in carriera: “Complimenti a Giulio, da parte mia e del direttivo di Lega, che dopo 10 anni di tenaci inseguimenti è riuscito a coronare il suo sogno da bambino nella corsa più amata dagli italiani. Una maglia che arriva un anno dopo quella conquistata da Diego Ulissi. Per Ciccone un traguardo che ne impreziosisce la carriera dopo aver indossato la maglia gialla per due giorni nel 2019 al Tour de France e la classifica generale della maglia a pois di miglior scalatore nel 2023“.

La conquista del primato mette in risalto la bontà di tutto il sistema ciclismo in Italia: “Aggiungo che Giulio Ciccone è guidato da un team manager italiano, Luca Guercilena, premiato lo scorso gennaio alla Camera dei Deputati dal presidente Lorenzo Fontana durante la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026. È anche il frutto del vivaio italiano: è stato fatto passare al professionismo dal team Bardiani CSF 7 Saber di Bruno Reverberi, mentre in precedenza era cresciuto nel team giovanile della Colpack. Speriamo ora di vedere anche altri italiani protagonisti in questo Giro ottimamente organizzato da RCS Sport di Urbano Cairo“.