Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: tre azzurri in top10, Ciccone sul podio, Pellizzari quinto
L’uruguaiano Guillermo Thomas Silva ha vinto a sorpresa la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, alzando le braccia al cielo sul traguardo di Veliko Tarnovo (Bulgaria). L’alfiere della XDS Astana ha indossato anche la maglia rosa, diventando il primo ciclista del suo Paese a vestire il simbolo del primato nella corsa a tappe che anima il Bel Paese (anche se quest’anno la partenza ha avuto luogo all’estero).
Il danese Jonas Vingegaard ha attaccato sulla salita di Lyaskovets Monastery (3,9 km al 6,6% di pendenza media), ma al due volte vincitore del Tour de France hanno risposto benissimo il nostro Giulio Pellizzari e il belga Lennert van Eetvelt. Nell’ultimo chilometro si sono guardati un po’ troppo e da dietro è sopraggiunto un gruppetto. Volata lanciata e ha avuto la meglio Guillermo Thomas, con mezza ruota di margine nei confronti del tedesco Florian Stark (Tudor Pro Cycling Team) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
Pellizzari ha sprintato e ha chiuso in quinta piazza, il capitano della Red Bull-BORA-hansgrohe ha tagliato il traguardo tra Christian Scaroni (XDS Astana) e Matteo Sobrero (Lidl-Trek). Di seguito l’ordine d’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia 2026.
ORDINE ARRIVO SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026 OGGI
1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 180 80 5:39:25
2 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 130 50 ,,
3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 95 35 ,,
4 Scaroni Christian XDS Astana Team 80 25 ,,
5 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 60 18 ,,
6 Sobrero Matteo Lidl – Trek 45 15 ,,
7 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 40 12 ,,
8 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 35 10 ,,
9 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 30 8 ,,
10 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 25 6 ,,
11 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 20 5 ,,
12 Romo Javier Movistar Team 15 4 ,,
13 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 10 3 ,,
14 Rubio Einer Movistar Team 5 2 ,,
15 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 2 1 ,,
16 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,
17 Caruso Damiano Bahrain – Victorious ,,
18 Engelhardt Felix Team Jayco AlUla ,,
19 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ ,,
20 Rafferty Darren EF Education – EasyPost ,,
21 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,
22 Mas Enric Movistar Team ,,
23 Kulset Johannes Uno-X Mobility ,,
24 Kench Josh Groupama – FDJ United ,,
25 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,
26 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
27 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,
28 Zana Filippo Soudal Quick-Step ,,
29 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
30 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team ,,
31 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
32 López Juan Pedro Movistar Team ,,
33 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
34 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
35 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 1:01
36 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step ,,
37 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech ,,
38 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta ,,
39 Segaert Alec Bahrain – Victorious ,,
40 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta ,,
41 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL ,,
42 Poels Wout Unibet Rose Rockets ,,
43 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG ,,
44 Sheffield Magnus Netcompany INEOS ,,
45 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
46 Aular Orluis Movistar Team ,,
47 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
48 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta ,,
49 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
50 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike ,,
51 Gee-West Derek Lidl – Trek ,,
52 Ulissi Diego XDS Astana Team ,,
53 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
54 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step ,,
55 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team ,,
56 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team ,,
57 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious ,,
58 Hatherly Alan Team Jayco AlUla ,,
59 Barta Will Tudor Pro Cycling Team ,,
60 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team ,,
61 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 1:28
62 Schultz Nick NSN Cycling Team 2:05
63 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber ,,
64 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
65 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech ,,
66 Strong Corbin NSN Cycling Team ,,
67 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
68 Magnier Paul Soudal Quick-Step ,,
69 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber ,,
70 Milan Jonathan Lidl – Trek ,,
71 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
72 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta ,,
73 Turner Ben Netcompany INEOS ,,
74 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber ,,
75 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious ,,
76 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team ,,
77 Oliveira Nelson Movistar Team ,,
78 Rota Lorenzo Lotto Intermarché ,,
79 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike ,,
80 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team ,,
81 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team ,,
82 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets ,,
83 Gualdi Simone Lotto Intermarché ,,
84 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United ,,
85 Bouwman Koen Team Jayco AlUla ,,
86 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 4:17
87 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber ,,
88 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber ,,
89 Barguil Warren Team Picnic PostNL ,,
90 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 5:03
91 Milesi Lorenzo Movistar Team 5:26
92 Barthe Cyril Groupama – FDJ United ,,
93 Huens Axel Groupama – FDJ United ,,
94 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
95 Haig Jack Netcompany INEOS ,,
96 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
97 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
98 Mihkels Madis EF Education – EasyPost ,,
99 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek ,,
100 Aerts Toon Lotto Intermarché ,,
101 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG ,,
102 Valgren Michael EF Education – EasyPost ,,
103 García Cortina Iván Movistar Team 6:45
104 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 7:04
105 Stannard Robert Bahrain – Victorious ,,
106 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS ,,
107 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ ,,
108 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step ,,
109 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team ,,
110 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets ,,
111 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets ,,
112 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step ,,
113 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike ,,
114 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step ,,
115 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility ,,
116 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets ,,
117 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech ,,
118 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech ,,
119 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
120 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team ,,
121 Vernon Ethan NSN Cycling Team ,,
122 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla ,,
123 Donaldson Robert Team Jayco AlUla ,,
124 Jacobs Johan Groupama – FDJ United ,,
125 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
126 Ballerini Davide XDS Astana Team ,,
127 Livyns Arjen XDS Astana Team ,,
128 Bettiol Alberto XDS Astana Team ,,
129 Ganna Filippo Netcompany INEOS ,,
130 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
131 Consonni Simone Lidl – Trek ,,
132 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla ,,
133 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step ,,
134 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
135 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta ,,
136 Morgado António UAE Team Emirates – XRG ,,
137 de Jong Timo Team Picnic PostNL 9:01
138 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek ,,
139 Penhoët Paul Groupama – FDJ United ,,
140 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team ,,
141 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech ,,
142 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG ,,
143 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious ,,
144 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team ,,
145 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 9:14
146 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
147 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 9:17
148 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta ,,
149 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets ,,
150 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets ,,
151 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 11:33
152 Malucelli Matteo XDS Astana Team ,,
153 Blikra Erlend Uno-X Mobility ,,
154 De Lie Arnaud Lotto Intermarché ,,
155 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech ,,
156 Menten Milan Lotto Intermarché ,,
157 Flynn Sean Team Picnic PostNL 13:46
158 Naberman Tim Team Picnic PostNL ,,
159 Hamilton Chris Team Picnic PostNL ,,
160 Mullen Ryan NSN Cycling Team ,,
161 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
162 van Uden Casper Team Picnic PostNL ,,
163 Groves Kaden Alpecin – Premier Tech ,,
164 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech ,,
165 Bais Mattia Team Polti VisitMalta ,,
166 van den Broek Frank Team Picnic PostNL ,,
167 Giddings Joshua Lotto Intermarché ,,
168 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
169 Yates Adam UAE Team Emirates – XRG ,,
170 Walscheid Max Lidl – Trek ,,
171 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United ,,
172 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost ,,
173 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike ,,
174 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike ,,
175 Battistella Samuele EF Education – EasyPost 16:46
176 Smith Dion NSN Cycling Team 17:30
177 Stewart Jake NSN Cycling Team ,,
178 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla ,,