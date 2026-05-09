Classifica Giro d’Italia 2026: sorpresa Silva in maglia rosa, Bernal guadagna su Pellizzari e Vingegaard
La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando mancavano 23 chilometri al traguardo di Veljko Tarnovo. La corsa è stata neutralizzata per quattro chilometri a causa dell’impiego delle ambulanze, poi è stato ridato il via e la salita di Lyaskovets Monastery Pass (3,9 km al 6,6% di pendenza media) ha infiammato la scena.
Il danese Jonas Vingegaard, indiscusso favorito per la conquista della Corsa Rosa, ha sfruttato al meglio il lavoro dell’ottimo gregario Davide Piganzoli e ha poi attaccato in prima persona, rompendo gli indugi con grandissima autorevolezza. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha cercato di fare la differenza, ma hanno risposto in maniera splendida un magico Giulio Pellizzari e il belga Lennet van Eeetvelt. Il giovane marchigiano si è presentato al Giro d’Italia per puntare al podio e, dopo aver trionfato al Tour of the Alps, ha offerto una prestazione di grande efficienza su una salita non complessa ma aspra e che ha effettivamente scombussolato le carte in tavola.
Il terzetto è andato via di comune accordo nella discesa successiva al GPM su asfalto umido, ma su una rampa nell’ultimo chilometro si sono guardati un po’ troppo e da dietro è rientrato in maniera prepotente un gruppetto, che ha lanciato una volata lunga negli ultimi trecento metri. Ad alzare le braccia al cielo è stato l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), che ha regolato di mezza ruota il tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e un pimpante Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
Il sudamericano ha indossato anche la maglia rosa di leader della classifica generale (primo uomo della storia del suo Paese a riuscire in questa impresa): ora vanta quattro secondi di margine su Stork e il colombiano Egan Bernal (era transitato per primo al Chilometro Red Bull), 6” sull’olandese Thymen Arensman e su Giulio Ciccone, Pellizzari e Vingegaard sono a 10”, Adam Yates è caduto e non sarà più un pretendente al Trofeo Senza Fine. Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della seconda tappa.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la seconda tappa)
1 167 ▲166 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 20 9:00:23
2 107 ▲105 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 0:04
3 116 ▲113 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,
4 29 ▲25 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 0:06
5 62 ▲57 Ciccone Giulio Lidl – Trek ,,
6 32 ▲26 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 0:10
7 25 ▲18 Kulset Johannes Uno-X Mobility ,,
8 49 ▲41 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché ,,
9 53 ▲44 Tjøtta Martin Uno-X Mobility ,,
10 60 ▲50 Rafferty Darren EF Education – EasyPost ,,
11 65 ▲54 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,
12 80 ▲68 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
13 87 ▲74 Scaroni Christian XDS Astana Team ,,
14 75 ▲61 Caruso Damiano Bahrain – Victorious ,,
15 76 ▲61 Mas Enric Movistar Team ,,
16 77 ▲61 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,
17 66 ▲49 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
18 74 ▲56 López Juan Pedro Movistar Team ,,
19 96 ▲77 Romo Javier Movistar Team ,,
20 95 ▲75 Rubio Einer Movistar Team ,,
21 82 ▲61 Zana Filippo Soudal Quick-Step ,,
22 99 ▲77 Engelhardt Felix Team Jayco AlUla ,,
23 109 ▲86 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,
24 100 ▲76 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
25 103 ▲78 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
26 120 ▲94 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,
27 118 ▲91 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team ,,
28 137 ▲109 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike ,,
29 147 ▲118 Sobrero Matteo Lidl – Trek ,,
30 148 ▲118 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
31 136 ▲105 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
32 141 ▲109 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
33 173 ▲140 Leknessund Andreas Uno-X Mobility ,,
34 166 ▲132 Kench Josh Groupama – FDJ United ,,
35 2 ▼33 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 1:05
36 27 ▼9 Aular Orluis Movistar Team 1:11
37 34 ▼3 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team ,,
38 58 ▲20 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta ,,
39 42 ▲3 Hatherly Alan Team Jayco AlUla ,,
40 55 ▲15 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta ,,
41 56 ▲15 Gee-West Derek Lidl – Trek ,,
42 61 ▲19 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step ,,
43 83 ▲40 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step ,,
44 90 ▲46 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility ,,
45 79 ▲34 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
46 91 ▲45 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta ,,
47 94 ▲47 Segaert Alec Bahrain – Victorious ,,
48 85 ▲37 Ulissi Diego XDS Astana Team ,,
49 101 ▲52 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike ,,
50 102 ▲52 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
51 112 ▲61 Sheffield Magnus Netcompany INEOS ,,
52 119 ▲67 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious ,,
53 134 ▲81 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG ,,
54 121 ▲67 Barta Will Tudor Pro Cycling Team ,,
55 133 ▲78 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
56 139 ▲83 Poels Wout Unibet Rose Rockets ,,
57 155 ▲98 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL ,,
58 146 ▲88 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team ,,
59 171 ▲112 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech ,,
60 168 ▲108 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
61 70 ▲9 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 1:38
62 1 ▼61 Magnier Paul Soudal Quick-Step 10″ 2:05
63 3 ▼60 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 6″ 2:09
64 7 ▼57 Milan Jonathan Lidl – Trek 2:15
65 21 ▼44 Turner Ben Netcompany INEOS ,,
66 43 ▼23 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber ,,
67 51 ▼16 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber ,,
68 46 ▼22 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious ,,
69 63 ▼6 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
70 52 ▼18 Rota Lorenzo Lotto Intermarché ,,
71 48 ▼23 Gualdi Simone Lotto Intermarché ,,
72 50 ▼22 Bouwman Koen Team Jayco AlUla ,,
73 69 ▼4 Oliveira Nelson Movistar Team ,,
74 86 ▲12 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
75 84 ▲9 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta ,,
76 106 ▲30 Schultz Nick NSN Cycling Team ,,
77 97 ▲20 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
78 122 ▲44 Strong Corbin NSN Cycling Team ,,
79 117 ▲38 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team ,,
80 115 ▲35 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United ,,
81 126 ▲45 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team ,,
82 125 ▲43 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team ,,
83 153 ▲70 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike ,,
84 176 ▲92 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech ,,
85 163 ▲78 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets ,,
86 22 ▼64 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 4:27
87 108 ▲21 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber ,,
88 123 ▲35 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber ,,
89 160 ▲71 Barguil Warren Team Picnic PostNL ,,
90 72 ▼18 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 5:13
91 8 ▼83 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 5:36
92 40 ▼52 Aerts Toon Lotto Intermarché ,,
93 68 ▼25 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG ,,
94 98 ▲4 Valgren Michael EF Education – EasyPost ,,
95 114 ▲19 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
96 129 ▲33 Barthe Cyril Groupama – FDJ United ,,
97 138 ▲41 Milesi Lorenzo Movistar Team ,,
98 142 ▲44 Huens Axel Groupama – FDJ United ,,
99 140 ▲41 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
100 154 ▲54 Haig Jack Netcompany INEOS ,,
101 172 ▲71 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek ,,
102 182 ▲80 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
103 26 ▼77 García Cortina Iván Movistar Team 6:55
104 4 ▼100 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 7:10
105 5 ▼100 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 4″ ,,
106 6 ▼100 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 7:12
107 113 ▲6 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ ,,
108 17 ▼91 Stannard Robert Bahrain – Victorious 7:14
109 14 ▼95 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step ,,
110 13 ▼97 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step ,,
111 11 ▼100 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team ,,
112 10 ▼102 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla ,,
113 16 ▼97 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
114 23 ▼91 Consonni Simone Lidl – Trek ,,
115 37 ▼78 Donaldson Robert Team Jayco AlUla ,,
116 30 ▼86 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
117 57 ▼60 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS ,,
118 73 ▼45 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team ,,
119 67 ▼52 Ganna Filippo Netcompany INEOS ,,
120 93 ▼27 Miholjević Fran Bahrain – Victorious ,,
121 64 ▼57 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
122 89 ▼33 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility ,,
123 92 ▼31 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike ,,
124 110 ▼14 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step ,,
125 105 ▼20 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step ,,
126 124 ▼2 Livyns Arjen XDS Astana Team ,,
127 131 ▲4 Jacobs Johan Groupama – FDJ United ,,
128 127 ▼1 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla ,,
129 149 ▲20 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets ,,
130 143 ▲13 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets ,,
131 135 ▲4 Bettiol Alberto XDS Astana Team ,,
132 162 ▲30 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets ,,
133 161 ▲28 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
134 174 ▲40 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech ,,
135 175 ▲40 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech ,,
136 169 ▲33 Ballerini Davide XDS Astana Team ,,
137 28 ▼109 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 9:11
138 88 ▼50 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team ,,
139 111 ▼28 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek ,,
140 132 ▼8 Penhoët Paul Groupama – FDJ United ,,
141 156 ▲15 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious ,,
142 159 ▲17 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team ,,
143 179 ▲36 de Jong Timo Team Picnic PostNL ,,
144 181 ▲37 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech ,,
145 18 ▼127 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 9:24
146 44 ▼102 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
147 9 ▼138 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 9:27
148 71 ▼77 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets ,,
149 165 ▲16 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team ,,
150 177 ▲27 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets ,,
151 24 ▼127 De Lie Arnaud Lotto Intermarché 11:43
152 128 ▼24 Malucelli Matteo XDS Astana Team ,,
153 157 ▲4 Menten Milan Lotto Intermarché ,,
154 164 ▲10 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility ,,
155 170 ▲15 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech ,,
156 183 ▲27 Blikra Erlend Uno-X Mobility ,,
157 20 ▼137 van Uden Casper Team Picnic PostNL 13:56
158 12 ▼146 Walscheid Max Lidl – Trek ,,
159 36 ▼123 Mullen Ryan NSN Cycling Team ,,
160 39 ▼121 Naberman Tim Team Picnic PostNL ,,
161 33 ▼128 Yates Adam UAE Team Emirates – XRG ,,
162 38 ▼124 Bais Mattia Team Polti VisitMalta ,,
163 41 ▼122 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
164 47 ▼117 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech ,,
165 59 ▼106 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United ,,
166 104 ▼62 van den Broek Frank Team Picnic PostNL ,,
167 130 ▼37 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
168 150 ▼18 Flynn Sean Team Picnic PostNL ,,
169 152 ▼17 Hamilton Chris Team Picnic PostNL ,,
170 145 ▼25 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike ,,
171 144 ▼27 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike ,,
172 151 ▼21 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost ,,
173 158 ▼15 Giddings Joshua Lotto Intermarché ,,
174 180 ▲6 Groves Kaden Alpecin – Premier Tech ,,
175 78 ▼97 Battistella Samuele EF Education – EasyPost 16:56
176 31 ▼145 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla 17:40
177 35 ▼142 Stewart Jake NSN Cycling Team ,,
178 81 ▼97 Smith Dion NSN Cycling Team ,,