Damiano Caruso diventa subito capitano alla Bahrain-Victorious? Pesa la caduta di Buitrago

La seconda tappa del Giro d’Italia è stata segnata da una bruttissima caduta quando mancavano 23 chilometri al traguardo finale di Veliko Tarnovo. Sull’asfalto umido in curva sono caduti molti corridori in prossimità anche del guardrail e le conseguenze per molti di loro sono state decisamente gravi. La UAE Team Emirates – XRG è stata la squadra più colpita con i ritiri di Marc Soler e Jay Vine e la corsa ormai compromessa per Adam Yates, ma anche la Bahrain – Victorious deve leccarsi le ferite per via dell’abbandono del proprio capitano Santiago Buitrago.

Il colombiano si presentava a questo Giro d’Italia con grandi aspettative e con il chiaro obiettivo di lottare per un piazzamento importante nella classifica generale. Invece il 26enne di Bogotà ha dovuto alzare bandiera bianca già in questa seconda tappa, essendo tra i protagonisti della maxi caduta. Il colombiano sembrava essere riuscito a tornare in sella alla propria bici ed invece poi è arrivata la notizia del suo ritiro dalla corsa.

In casa Bahrain – Victorious cambiano dunque i piani e soprattutto ora l’uomo di riferimento potrebbe diventare Damiano Caruso. Il siciliano, che doveva essere il grande aiutante di Buitrago, si trasforma ora nel leader e assume il ruolo di capitano. Il 38enne di Ragusa oggi ha chiuso al diciassettesimo posto, restando nel gruppo con tutti gli altri uomini di classifica e dunque ha risposto sicuramente presente in una tappa decisamente infuocata e che ha già visto le prime scaramucce tra i big.

Caruso ha già dichiarato che questo sarà il suo ultimo anno di carriera e dunque ha la grande occasione adesso di provare a scrivere un finale davvero entusiasmante. La Top-10 può essere certamente un obiettivo raggiungibile per un corridore che è stato capace di chiudere anche sul podio nel 2021, risultando anche l’ultimo italiano a centrare un tale traguardo. Già dalla quinta tappa (Praia a Mare-Potenza) e soprattutto dalla settima con l’arrivo al Blockhaus si capirà quali ambizioni Caruso e la Bahrain Victorious potranno ancora avere in questo Giro d’Italia.