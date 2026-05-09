Chi sono gli uomini di classifica già fuori dai giochi al Giro d’Italia? Brutto colpo per la UAE

Arrivano già alla seconda tappa i primi importanti risvolti per la classifica generale al Giro d’Italia 2026, in seguito alla terribile caduta avvenuta oggi in discesa sulle strade bulgare. Un incidente ad alta velocità provocato principalmente dall’asfalto bagnato che ha portato addirittura alla neutralizzazione provvisoria della corsa per assenza della necessaria copertura delle ambulanze.

Tutti i mezzi di soccorso ed il personale medico erano infatti impiegati ad aiutare i tanti ciclisti coinvolti nella caduta di massa, con alcuni di loro che non sono riusciti a ripartire abbandonando la Corsa Rosa ancor prima di toccare il suolo italiano (le prime tre frazioni si disputano in Bulgaria). La squadra più colpita da questo episodio è sicuramente la UAE, che ha perso due corridori in un colpo (i gregari Marc Soler e Jay Vine) solo vedendo sfumare inoltre ogni possibilità di fare classifica per il capitano designato Adam Yates.

Il britannico, leader del team emiratino alla vigilia del Giro dopo il forfait del portoghese Joao Almeida, ha raggiunto il traguardo con quasi 14 minuti di ritardo a causa delle conseguenze della caduta ed è quindi già fuori dai giochi nella corsa al podio della generale. È andata ancora peggio al colombiano Santiago Buitrago, capitano della Bahrain-Victorious, che non ha potuto arrivare al traguardo odierno e deve quindi lasciare il Giro d’Italia.

Si complica inoltre la situazione del canadese Derek Gee-West, uomo di classifica della Lidl-Trek, coinvolto a sua volta nell’incidente in discesa e rientrato in gruppo prima di staccarsi dai migliori in salita sulle accelerazioni di Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, accumulando un ritardo di circa un minuto dai big nella generale.