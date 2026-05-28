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Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Magnier cala il tris a Pieve di Soligo. Zambanini e Milan sul podio
Tutti attendevano la fuga degli attaccanti e la battaglia sul muro di Ca’ del Poggio. Si arriva invece, in maniera quasi inaspettata, in volata. Paul Magnier della Soudal Quick-Step, al ventinovesimo successo della sua carriera da professionista, vince allo sprint la diciottesima tappa del Giro d’Italia, Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri.
Il francese, magistralmente guidato dal belga Jasper Stuyven, brucia l’ottimo Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious e Jonathan Milan della Lidl-Trek, che deve ancora rinviare l’appuntamento con il successo e proverà a piazzare il suo acuto nella tappa di domenica a Roma.
Conquista una splendida quarta posizione Francesco Busatto della Alpecin- Premier Tech davanti al neozelandese Corbin Strong della NSN Cycling Team , all’uruguaiano Guillermo Thomas Silva della XDS Astana Team e all’estone Madis Mihkels della EF Education – EasyPost.
Completa l’ottima prova per i colori italiani Filippo Magli della Bardiani CSF 7 Saber che chiude in ottava posizione. Chiudono la Top 10 il norvegese Sakarias Koller Løland della Uno-X Mobility e lo slovacco Lukas Kubis della Unibet Rose Rockets.