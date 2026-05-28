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CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Magnier cala il tris a Pieve di Soligo. Zambanini e Milan sul podio

Pubblicato

44 secondi fa

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Paul Magnier
Paul Magnier / LaPresse

Tutti attendevano la fuga degli attaccanti e la battaglia sul muro di Ca’ del Poggio. Si arriva invece, in maniera quasi inaspettata, in volata. Paul Magnier della Soudal Quick-Step, al ventinovesimo successo della sua carriera da professionista, vince allo sprint la diciottesima tappa del Giro d’Italia, Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri.

Il francese, magistralmente guidato dal belga Jasper Stuyven, brucia l’ottimo Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious e Jonathan Milan della Lidl-Trek, che deve ancora rinviare l’appuntamento con il successo e proverà a piazzare il suo acuto nella tappa di domenica a Roma.

Conquista una splendida quarta posizione Francesco Busatto della Alpecin- Premier Tech davanti al neozelandese Corbin Strong della NSN Cycling Team , all’uruguaiano Guillermo Thomas Silva della XDS Astana Team e all’estone Madis Mihkels della EF Education – EasyPost.

Completa l’ottima prova per i colori italiani Filippo Magli della Bardiani CSF 7 Saber che chiude in ottava posizione. Chiudono la Top 10 il norvegese Sakarias Koller Løland della Uno-X Mobility e lo slovacco Lukas Kubis della Unibet Rose Rockets.

ORDINE DI ARRIVO DICIOTTESIMA TAPPA GIROD’ITALIA

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1 Paul Magnier (Soudal Quick-Step) 3:46:50
2 Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) st
3 Jonathan Milan (Lidl – Trek) st
4 Francesco Busatto (Alpecin – Premier Tech) st
5 Corbin Strong (NSN Cycling Team) st
6 Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) st
7 Guillermo Thomas Silva (EF Education – EasyPost) st
8 Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) st
9 Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) st
10 Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) st
11 Ben Turner (Netcompany INEOS) st
12 Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) st
13 Toon Aerts (Lotto Intermarché) st
14 David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) st
15 Lorenzo Milesi (Movistar Team) st
16 Aleksandr Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
17 Orluis Aular (Movistar Team) st
18 Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) st
19 Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) st
20 Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) st
21 Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) st
22 Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) st
23 Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) st
24 Iván García Cortina (Movistar Team) st
25 Johannes Kulset (Uno-X Mobility) st
26 Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) st
27 Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) st
28 Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) st
29 Damiano Caruso (Soudal Quick-Step) st
30 Gianmarco Garofoli (Bahrain – Victorious) st
31 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) st
32 Brieuc Rolland (Groupama – FDJ United) st
33 Derek Gee-West (Lidl – Trek) st
34 David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) st
35 Thymen Arensman (Netcompany INEOS) st
36 Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
37 Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) st
38 Egan Bernal (Netcompany INEOS) st
39 Alberto Bettiol (XDS Astana Team) st
40 Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) st
41 Wout Poels (Unibet Rose Rockets) st
42 Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) st
43 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) st
44 Johannes Staune-Mittet (Decathlon CMA CGM Team) st
45 Jan Hirt (NSN Cycling Team) st
46 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) st
47 Juan Pedro López (Movistar Team) st
48 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) st
49 Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) st
50 Jack Haig (Netcompany INEOS) st
51 Giovanni Aleotti (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
52 Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) st
53 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) st
54 Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) st
55 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) st
56 Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike) st
57 Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
58 Matteo Sobrero (Lidl – Trek) st
59 Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team) st
60 Filippo Zana (Soudal Quick-Step) +0:38
61 Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step) +1:22
62 Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +1:40
63 Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) st
64 Axel Huens (Groupama – FDJ United) st
65 Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) st
66 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) st
67 Darren Rafferty (EF Education – EasyPost) +1:52
68 Sean Flynn (Team Picnic PostNL) +2:22
69 Nikita Tsvetkov (Bardiani CSF 7 Saber) st
70 Cyril Barthe (Groupama – FDJ United) st
71 Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) st
72 Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) st
73 Lorenzo Rota (Lotto Intermarché) +2:25
74 Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) +3:04
75 Arjen Livyns (XDS Astana Team) st
76 Tobias Bayer (Alpecin – Premier Tech) st
77 Markel Beloki (EF Education – EasyPost) st
78 Simone Gualdi (Lotto Intermarché) st
79 Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) st
80 Diego Ulissi (XDS Astana Team) st
81 Michael Valgren (EF Education – EasyPost) +3:10
82 Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) +4:00
83 Rémy Rochas (Groupama – FDJ United) st
84 Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) st
85 Johan Jacobs (Groupama – FDJ United) st
86 Magnus Sheffield (Netcompany INEOS) st
87 Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber) st
88 Paul Penhoët (Groupama – FDJ United) st
89 Tomáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) st
90 Nico Denz (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
91 Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) st
92 Ethan Vernon (NSN Cycling Team) st
93 Casper van Uden (Team Picnic PostNL) st
94 Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike) st
95 Mick van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
96 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team) st
97 Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta) st
98 Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) st
99 Tim Naberman (Team Picnic PostNL) st
100 Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) st
101 Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) st
102 Gianni Moscon (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
103 Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) st
104 Einer Rubio (Movistar Team) st
105 Warren Barguil (Team Picnic PostNL) st
106 Ayco Bastiaens (Soudal Quick-Step) st
107 Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step) st
108 Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) st
109 Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM Team) st
110 Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) st
111 Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM Team) st
112 Robert Donaldson (Team Jayco AlUla) st
113 Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) st
114 Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon CMA CGM Team) st
115 Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek) st
116 Harold Martín López (XDS Astana Team) st
117 Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla) st
118 Jensen Plowright (Alpecin – Premier Tech) +4:51
119 Dion Smith (NSN Cycling Team) st
120 Josh Kench (Groupama – FDJ United) st
121 Nelson Oliveira (Movistar Team) st
122 Enric Mas (Movistar Team) st
123 Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) st
124 António Morgado (UAE Team Emirates – XRG) +5:15
125 Giulio Ciccone (Lidl – Trek) st
126 Tim Rex (Team Visma | Lease a Bike) +5:41
127 Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG) st
128 Mathijs Paasschens (Bahrain – Victorious) st
129 Robert Stannard (Bahrain – Victorious) st
130 Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets) st
131 Timo Kielich (Team Visma | Lease a Bike) st
132 Jonas Geens (Alpecin – Premier Tech) st
133 Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) st
134 Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost) st
135 Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling Team) st
136 Luca Vergallito (Alpecin – Premier Tech) st
137 Fabian Lienhard (Tudor Pro Cycling Team) st
138 Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Premier Tech) st
139 Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) +6:07
140 Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
141 Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) st
142 Max Walscheid (Lidl – Trek) +6:09
143 Fran Miholjević (Bahrain – Victorious) st
144 Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) +6:12
145 Elmar Reinders (Unibet Rose Rockets) st
146 Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek) +6:17
147 Alec Segaert (Bahrain – Victorious) +6:51
148 Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) +6:53
149 Nick Schultz (NSN Cycling Team) +8:23
150 James Shaw (EF Education – EasyPost) st
151 Filippo Ganna (Netcompany INEOS) st
152 Simone Consonni (Lidl – Trek) st
153 Ryan Mullen (NSN Cycling Team) st
154 Connor Swift (Netcompany INEOS) st
155 Matteo Malucelli (XDS Astana Team) st
156 Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) st

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