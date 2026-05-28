Giro d’Italia 2026, Paul Magnier: “Non mi aspettavo la vittoria. Alla maglia ciclamino ci ho sempre creduto”

Non si pensava ad un arrivo tra velocisti sul traguardo di Pieve di Soligo ed invece Paul Magnier piazza un colpo importantissimo nel suo fantastico Giro d’Italia 2026. Il francese della Soudal Quick-Step centra la terza vittoria sulle strade italiane e soprattutto ottiene un successo fondamentale nella corsa alla maglia ciclamino, che torna in suo possesso. Con i 50 punti odierni, infatti, Magnier sorpassa ed allunga su Jhonatan Narvaez, che ora si trova a -37 dal transalpino e dovrà inventarsi qualcosa nelle prossime tappe.

Doveva essere una tappa da fuga ed invece non è così. Anche l’ultimo strappo di Ca’ del Poggio non ha portato a nessun colpo di scena e così gli sprinter rimasti in gruppo sono riusciti a giocarsi la vittoria. Lavoro come sempre eccezionale di Stuyven e della Soudal Quick-Step, con il belga che ha lanciato perfettamente Paul Magnier, bravo ancora una volta a battere Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) ed un ancora delusissimo Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Terza vittoria per Paul Magnier in questo incredibile Giro d’Italia per il francese: “Non so se è la vittoria più bella, anche perchè le altre lo sono state. Sicuramente è quella che non mi aspettavo ed è forse questo a renderla la più bella”.

Un successo costruito con fatica e con il solito grande lavoro della squadra: “Per essere onesto io mi sono lasciato sfilare alla prima salita, poi però ho cominciato a crederci, ad avere fiducia e soprattutto tutta la squadra è stata intorno a me. Jasper come sempre ha fatto un lavoro eccezionale”.

Colpo doppio, perchè ora il francese torna ad indossare la maglia ciclamino: “Ci ho sempre creduto e la vittoria di oggi alza ulteriormente il morale a me e a tutta la squadra”.