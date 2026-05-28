Classifica Giro d’Italia 2026, diciottesima tappa: Vingegaard in maglia rosa, ora le ultime montagne
La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 non ha riservato scossoni in ottica classifica generale: il sempre complicato Muro di Ca’ del Poggio (1100 metri in doppia cifra a una dozzina di chilometri dal traguardo) ha smosso un po’ le acque, ma poi la frazione si è decisa con una volata di gruppo e dunque non si sono registrati distacchi tra gli uomini in lotta per il podio finale di Roma.
Il danese Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa con un margine di 4’03” sull’austriaco Felix Gall, 4’27” sull’olandese Thymen Arensman, 5’00” sull’australiano Jai Hindley, 5’40” sul portoghese Afonso Eulalio, 7’09” sul canadese Derek Gee, 7’14” sull’australiano Michael Storer. Il migliore italiano resta Davide Piganzoli, ottavo a 7’57”, appena davanti a Damiano Caruso.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della diciottesima tappa. Domani (venerdì 29 maggio) andrà in scena la diciannovesima frazione, quella che viene considerata la tappa regina per i 5000 metri di dislivello e per la caratura delle salite che verranno affrontate: 151 km da Feltre ad Alleghe, verranno affrontati Coi, Passo Giau (Cima Coppi), Passo Falzarego e poi ultimi 5 km al 9,6% verso il traguardo.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (al termine della diciottesima tappa)
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 40″ 70:44:04
2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 24″ 4:03
3 3 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 4:27
4 4 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 12″ 5:00
5 5 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 5:40
6 6 – Gee-West Derek Lidl – Trek 7:09
7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 7:14
8 8 – Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 4″ 7:57
9 9 – Damiano Caruso Bahrain – Victorious 4″ 8:34
10 10 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 9:20
11 11 – Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 9:44
12 12 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 10:03
13 13 – de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 10:50
14 14 – Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 12:59
15 15 – Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 16:54
16 16 – Hirt Jan NSN Cycling Team 17:46
17 17 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 18:07
18 18 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 19:23
19 20 – Arrieta Igor Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 31:26
20 19 – Pellizzari Giulio UAE Team Emirates – XRG 20″ 36:59
21 22 ▲1 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 39:51
22 24 ▲2 Poels Wout Unibet Rose Rockets 43:12
23 23 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 2″ 44:13
24 21 ▼3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 14″ ,,
25 25 – Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 45:17
26 26 – Mas Enric Movistar Team 12″ 52:52
27 27 – Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 53:40
28 28 – Rubio Einer Movistar Team 14″ 59:38
29 29 – Bouwman Koen Team Jayco AlUla 1:00:38
30 30 – Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 1:07:17
31 31 – López Juan Pedro Movistar Team 1:08:42
32 32 – Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 1:10:06
33 33 – Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 1:11:49
34 34 – Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:12:05
35 35 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 1:15:34
36 37 ▲1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 36″ 1:24:06
37 36 ▼1 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 1:25:03
38 40 ▲2 Haig Jack Netcompany INEOS 1:26:56
39 41 ▲2 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 1:27:32
40 38 ▼2 Ulissi Diego XDS Astana Team 8″ 1:27:45
41 42 ▲1 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 1:28:18
42 39 ▼3 Kench Josh Groupama – FDJ United 4″ 1:29:54
43 46 ▲3 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 1:33:00
44 43 ▼1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 22″ 1:33:10
45 47 ▲2 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 1:33:21
46 44 ▼2 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 1:34:33
47 45 ▼2 López Harold Martín XDS Astana Team 1:36:29
48 48 – Sheffield Magnus Netcompany INEOS 1:38:06
49 50 ▲1 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 6″ 1:45:25
50 49 ▼1 Gualdi Simone Lotto Intermarché 1:45:54
51 51 – Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 1:50:16
52 52 – Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 1:51:36
53 54 ▲1 Valgren Michael EF Education – EasyPost 12″ 1:56:40
54 53 ▼1 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 1:57:14
55 55 – Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 2:04:15
56 56 – Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 2:06:11
57 57 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 2:10:51
58 58 – Sobrero Matteo Lidl – Trek 2:11:19
59 59 – Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 2:13:21
60 60 – Zana Filippo Soudal Quick-Step 2:14:06
61 61 – Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 2:23:22
62 63 ▲1 Barguil Warren Team Picnic PostNL 2:26:07
63 62 ▼1 Schultz Nick NSN Cycling Team 2:26:34
64 64 – Oliveira Nelson Movistar Team 2:27:16
65 65 – Aerts Toon Lotto Intermarché 6″ 2:27:33
66 66 – Bettiol Alberto XDS Astana Team 12″ 2:31:12
67 67 – Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 10″ 2:34:23
68 68 – Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:43:15
69 69 – van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 2:43:23
70 70 – Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 2:43:24
71 73 ▲2 Turner Ben Netcompany INEOS 2:44:07
72 76 ▲4 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 2:46:25
73 77 ▲4 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 2:46:39
74 74 – Rota Lorenzo Lotto Intermarché 2:46:56
75 78 ▲3 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 18″ 2:47:04
76 71 ▼5 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 2:47:15
77 79 ▲2 Aular Orluis Movistar Team 6″ 2:48:40
78 75 ▼3 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech 2:49:06
79 80 ▲1 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 2:50:15
80 72 ▼8 Segaert Alec Bahrain – Victorious 10″ 2:50:30
81 85 ▲4 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 2:56:28
82 82 – Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 2:59:54
83 81 ▼2 Swift Connor Netcompany INEOS 4″ 3:01:14
84 84 – Bais Mattia Team Polti VisitMalta 4″ 3:01:45
85 90 ▲5 Strong Corbin NSN Cycling Team 3:02:05
86 83 ▼3 Ganna Filippo Netcompany INEOS 3:02:43
87 87 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 3:03:42
88 88 – Jacobs Johan Groupama – FDJ United 3:03:53
89 86 ▼3 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ 3:05:12
90 89 ▼1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 3:06:08
91 91 – Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 3:08:28
92 92 – Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 3:08:54
93 94 ▲1 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 3:10:12
94 98 ▲4 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 3:10:39
95 97 ▲2 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 3:11:07
96 96 – Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 4″ 3:11:19
97 93 ▼4 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 3:11:50
98 100 ▲2 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 3:12:13
99 95 ▼4 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 3:12:46
100 99 ▼1 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 8″ 3:13:31
101 102 ▲1 Huens Axel Groupama – FDJ United 6″ 3:15:15
102 103 ▲1 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 3:16:49
103 101 ▼2 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 6″ 3:18:03
104 106 ▲2 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 3:21:19
105 111 ▲6 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:21:40
106 107 ▲1 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 3:23:00
107 110 ▲3 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 3:23:06
108 105 ▼3 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 3:23:25
109 104 ▼5 Shaw James EF Education – EasyPost 3:23:38
110 109 ▼1 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 3:25:23
111 108 ▼3 Stannard Robert Bahrain – Victorious 3:25:31
112 112 – Rutsch Jonas Lotto Intermarché 3:26:36
113 114 ▲1 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 8″ 3:27:13
114 113 ▼1 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 16″ 3:28:10
115 117 ▲2 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 3:30:50
116 115 ▼1 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 6″ 3:33:28
117 119 ▲2 Magnier Paul Soudal Quick-Step 34″ 3:34:02
118 118 – García Cortina Iván Movistar Team 3:34:07
119 116 ▼3 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team ,,
120 122 ▲2 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 3:39:13
121 121 – Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 3:43:09
122 120 ▼2 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 4″ 3:43:59
123 123 – Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 3:49:21
124 124 – Donaldson Robert Team Jayco AlUla 3:53:05
125 126 ▲1 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 3:53:59
126 125 ▼1 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 3:57:14
127 130 ▲3 Milan Jonathan Lidl – Trek 10″ 3:59:25
128 128 – Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 4:00:58
129 127 ▼2 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 4:01:15
130 129 ▼1 van Uden Casper Team Picnic PostNL 4:03:15
131 131 – Penhoët Paul Groupama – FDJ United 4:03:34
132 132 – Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 4:05:19
133 133 – Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 4:07:23
134 134 – Naberman Tim Team Picnic PostNL 4:09:08
135 135 – Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 4:10:12
136 138 ▲2 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 4:10:55
137 136 ▼1 Smith Dion NSN Cycling Team 4:12:25
138 137 ▼1 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 4:13:24
139 139 – Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 4:16:39
140 141 ▲1 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 4:18:01
141 143 ▲2 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 4:20:17
142 140 ▼2 Mullen Ryan NSN Cycling Team 4:21:14
143 144 ▲1 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets 4:22:09
144 142 ▼2 Walscheid Max Lidl – Trek 4:22:11
145 149 ▲4 Flynn Sean Team Picnic PostNL 4:24:20
146 145 ▼1 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 4:25:15
147 146 ▼1 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 4:26:52
148 147 ▼1 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 4:27:02
149 148 ▼1 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 4:27:32
150 150 – Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 4:28:32
151 151 – Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 4:28:39
152 153 ▲1 Livyns Arjen XDS Astana Team 4:29:11
153 154 ▲1 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 4:30:14
154 155 ▲1 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 4:30:17
155 152 ▼3 Consonni Simone Lidl – Trek 4:32:47
156 156 – Malucelli Matteo XDS Astana Team 4:44:43