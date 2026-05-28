Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Feltre-Alleghe: percorso, orari, tv

Saranno due giorni di fuoco nei quali non ci sarà spazio per attenuanti: chi avrà le gambe riuscirà a conquistare i traguardi sognati, chi non avrà più energie è condannato a perdere terreno in maniera inesorabile: Vingegaard ha già messo le mani sulla vittoria finale, la lotta per il podio è apertissima. Il Giro d’Italia, dopo aver archiviato l’odierno arrivo a Pieve di Soligo, riparte con la diciannovesima tappa, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzé) di 151 chilometri.

PERCORSO

I corridori si cimentano con un dislivello di 5000 metri e ben sei GPM. La gara, dopo l’iniziale tratto di avvicinamento, si anima con la scalata del Passo Duran, prima categoria di 12,1 chilometri, con pendenza media all’8,2% e punte al 14% e il Coi, seconda categoria di 5,8 km al 9,7% e punte del 19%. I ciclisti affrontano il tratto in discesa che li porta allo sprint intermedio di Palafavera e alla salita di Forcella Staulanza, seconda categoria di 6,3 km con pendenza media del 6,7% e punte del 10%. Il momento culminante arriva con il Passo Giau. La Cima Coppi, con i suoi 2233 metri, misura 9,9 chilometri con pendenza media al 9,3% e punte al 14%.

Al chilometro 118,6 è posizionato il chilometro Red Bull che precede la cima del Passo Falzarego, seconda categoria di dieci chilometri che propone una pendenza massima del 10%. La strada scende poi nuovamente per dare inizio alla salita verso il traguardo di Piani di Pezzé, seconda categoria di cinque chilometri con pendenza media al 9,6% e massima al 15%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Venerdì 29 maggio – Diciannovesima tappa Feltre-Alleghe (151 km)

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DICIANNOVESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12:30; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport