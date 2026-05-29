Davide Piganzoli lotta per la maglia bianca: “Oggi ero un po’ stanco. Speriamo vada bene domani”

Lo statunitense Sepp Kuss del Team Visma si aggiudica la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 km. L’americano, a ruota per tutto il giorno, scatta sull’ultima salita, rimonta di prepotenza Giulio Ciccone e arriva al traguardo da solo. Per il Team Visma | Lease a Bike si tratta del quinto successo, il primo di un corridore dopo il poker calato da Jonas Vingegaard, padrone incontrastato della corsa. Kuss entra così nel novero dei corridori che hanno vinto una tappa nei tre grandi giri.

Il trionfo della formazione olandese si completa con il tranquillo controllo della corsa da parte della Maglia Rosa che nel finale risponde in scioltezza al tentativo di allungo dell’austriaco Felix Gall. La tappa di domani servirà al danese per mettere il sigillo finale sulla sua vittoria.

Davide Piganzoli aiuta il suo capitano e si conferma ancora una volta elemento imprescindibile per le strategie di squadra. Nel finale il corridore italiano stacca Alfonso Eulalio e guadagna terreno prezioso per la conquista della maglia bianca di miglior giovane. Al termine della corsa Piganzoli commenta così la sua giornata: “Nel finale ero un po’ stanco, ma lo eravamo tutti. Penso che alla fine sia andata bene, io avevo buone sensazioni. Speriamo di replicare anche domani“.