Classifica Giro d’Italia 2026, diciannovesima tappa: Piganzoli e Caruso in top-10, Vingegaard ipoteca la rosa

La tappa regina del Giro d’Italia proponeva una serie durissima di salite: Passo Duran (12,1 km all’8,1% di pendenza media), Coi (5,8 al 9,3%), Passo Giau (Cima Coppi con i suoi 2.226 metri s.l.m., 9,8 km al 9,3%), Passo Falzarego (10,1 km al 5,4%) e poi l’arrivo in quota ad Alleghe (ultimi 5 km al 9,6%). Si attendevano importanti scossoni in classifica generale, considerando i 5000 metri di dislivello complessivo proposti nella diciannovesima frazione.

Il danese Jonas Vingegaard ha controllato la situazione con grandissimo personalità, rispondendo con disinvoltura al tentativo di progressione inscenato dall’austriaco Felix Gall quando mancavano quattro chilometri al traguardo. L’australiano Jai Hindley è rientrato del suo passo e negli ultimi due chilometri ha trovato anche il compagno di squadra Giulio Pellizzari (andato in fuga da lontano), tenendo un ritmo sostenuto e riuscendo così a staccare l’olandese Thymen Arensman nella lotta per il podio.

Il due volte vincitore del Tour de France è giunto insieme sul traguardo a Gall e Hindley, mentre il canadese Derek Gee è andato in fuga da lontano ed è riuscito a guadagnare una ventina di secondi nei confronti dei rivali in classifica. Arensman ha tagliato il traguardo con oltre un minuto di ritardo e ha così perso il terzo posto provvisorio in favore di Hindley. Davide Piganzoli si è comportato da eccellente gregario di Vingegaard e resta il migliore italiano in graduatoria.

Jonas Vingegaard indossa la maglia rosa con un vantaggio di 4’03” su Gee, 5’04” su Hindley, 5’33” su Arensman, 6’31” su Geee, 7’26” sul portoghese Afonso Eulalio (ha perso una posizione), 7’50” sull’australiano Michael Storer. Piganzoli resta in ottava posizione a 8’29”, Damiano Caruso nono a 9’01”.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della diciannovesima tappa. Domani (sabato 30 maggio) andrà in scena la ventesima frazione: 200 km da Gemona del Friuli a Piancavallo, con la doppia scalata di Piancavallo (14,5 km al 7,8%) al termine del quale conosceremo ufficialmente il vincitore del Trofeo Senza Fine e il podio in vista della passerella conclusiva di Roma.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (al termine della diciannovesima tappa)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 40″ 75:13:16

2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 24″ 4:03

3 4 ▲1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 12″ 5:04

4 3 ▼1 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 5:33

5 6 ▲1 Gee-West Derek Lidl – Trek 12″ 6:31

6 5 ▼1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 7:26

7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 4″ 7:50

8 8 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 8:29

9 9 – Caruso Damiano Bahrain – Victorious 4″ 9:01

10 11 ▲1 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 11:19