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Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Ciccone miglior scalatore! Piganzoli sogna la maglia bianca
La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva un’abbuffata di salite, tra cui la Cima Coppi (posta in vetta al Passo Giau) e l’arrivo in quota ad Alleghe. Il danese Jonas Vingegaard ha controllato la situazione e ha difeso la maglia rosa con un margine importante nei confronti dell’austriaco Felix Gall e dell’australiano Jai Hindley, che è riuscito a scavalcare l’olandese Thymen Arensman in una lotta molto serrata per salire sul podio finale.
Giulio Ciccone è andato in fuga da lontano, è transitato in vetta alla Cima Coppi, ha fatto incetta di punti ed è riuscito a conquistare la maglia azzurra di miglior scalatore della Corsa Rosa. Per la maglia bianca di miglior giovane è in piena lotta Davide Piganzoli, sempre più vicino al portoghese Afonso Eulalio. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.
CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026
CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 40″ 75:13:16
2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 24″ 4:03
3 4 ▲1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 12″ 5:04
4 3 ▼1 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 5:33
5 6 ▲1 Gee-West Derek Lidl – Trek 12″ 6:31
6 5 ▼1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 7:26
7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 4″ 7:50
8 8 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 8:29
9 9 – Caruso Damiano Bahrain – Victorious 4″ 9:01
10 11 ▲1 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 11:19
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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)
1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 195
2 3 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 103
3 4 ▲1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 82
4 5 ▲1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 79
5 6 ▲1 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 75
6 7 ▲1 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 74
7 12 ▲5 Ciccone Giulio Lidl – Trek 69
8 9 ▲1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 66
9 8 ▼1 Segaert Alec Bahrain – Victorious 62
10 10 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 60
CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)
1 2 ▲1 Ciccone GiuliovLidl – Trek 273
2 1 ▼1 Vingegaard JonasvTeam Visma | Lease a Bike 216
3 4 ▲1 Rubio EinervMovistar Team 164
4 5 ▲1 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 108
5 3 ▼2 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 100
6 6 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 63
7 7 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 53
8 8 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 49
9 24 ▲15 Gee-West Derek Lidl – Trek 45
10 9 ▼1 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 39
CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 75:20:42
2 2 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 1:03
3 3 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:15
4 4 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 19:52
5 6 ▲1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 31:15
6 5 ▼1 Svestad-Bårdseng Embret UAE Team Emirates – XRG 40:20
7 8 ▲1 Arrieta Igor Netcompany INEOS 54:41
8 10 ▲2 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 1:12:02
9 7 ▼2 Beloki Markel EF Education – EasyPost 1:14:00
10 9 ▼1 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 1:24:29