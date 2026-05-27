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Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: contropiede di Valgren ad Andalo. Splendido podio di Caruso

Pubblicato

8 secondi fa

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Michael Valgren
Michael Valgren / LaPresse

Un contropiede micidiale lanciato in vista dell’ultimo chilometro consente a Michael Valgren di vincere la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il danese della EF Education – EasyPost conquista così la decima vittoria della sua carriera da professionista.

Valgren anticipa il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility, secondo con tre secondi di ritardo. Conquista il terzo posto di giornata, a sei secondi dal vincitore, uno splendido Damiano Caruso. Il veterano della Bahrain-Victorious che grazie all’azione odierna torna in Top 10 nella classifica generale.

Termina in quarta posizione il russo Aleksandr Vlasov della Red Bull – BORA – hansgrohe e completa la Top 5 il colombiano Einer Rubio della Movistar Team, entrambi superati da Caruso nello sprint a tre per il podio.

Lo spagnolo Igor Arrieta della UAE Team Emirates-XRG ci prova fino in fondo, ma nel finale alza bandiera bianca e termina sesto a quattordici secondi. Completano la Top 10 lo splendido Gianmarco Garofoli della Soudal Quick-Step, lo spagnolo David de la Cruz della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez della UAE Team Emirates-XRG e il britannico Marc Donovan della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. Il gruppo Maglia Rosa chiude con un ritardo di 5’15”.

ORDINE DI ARRIVO DICIASSETTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA

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