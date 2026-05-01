Cosa spinge un uomo a correre per 815 chilometri, sfidando non solo il cronometro ma la storia stessa dei nostri cammini? In questa puntata di Run2u, non parliamo solo di tabelle e chilometri. Insieme ad Andrea Accorsi entriamo nel cuore pulsante del progetto ‘Connect 4 Long Way’: un viaggio tra fatica, solitudine e quella strana, bellissima necessità di connettere punti lontani sulla mappa e dentro di noi. Se pensate che il limite sia un muro, Andrea vi spiegherà perché è solo un orizzonte che si sposta.”

Benvenuti alla puntata N. 16 (2026) di Run2u! 🏃‍♂️💨

Oggi abbiamo l’onore di ospitare una vera leggenda dell’ultra-endurance italiano: Andrea Accorsi. Pluricampione di ultra-maratona e detentore di record mondiali, Andrea ci porta dentro la sua sfida più ambiziosa: CONNECT 4 LONG WAY.

In questa puntata scoprirai:

✅ Cos’è il progetto CONNECT: 815 km e 25.000m D+ tra le grandi vie storiche (Via degli Dei, Lana e Seta, Francigena, Vandelli).

✅ La gestione del “passaggio”: come il corpo reagisce alternando ultra-trail e ciclismo estremo. ✅ La psicologia della resilienza: cosa succede nella mente di un atleta dopo 600 km di fatica.

✅ Dietro le quinte del Record FKT sulla Via della Lana e della Seta (marzo 2026).

Andrea Accorsi non è solo un atleta, è un esploratore dei limiti umani. Una chiacchierata imperdibile per chiunque voglia capire cosa significa davvero “non mollare mai”.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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