Per l’appuntamento del venerdì di Sprint Zone ospite Marco Mura, ideatore e organizzatore del prestigioso meeting internazionale di Savona, pronto a vivere una nuova edizione da protagonista nel panorama dell’atletica mondiale.
Il Meeting di Savona, promosso da quest’anno nel circuito Continental Tour Bronze, conferma la sua tradizione di grande spettacolo dopo 14 edizioni di successo. Anche nel 2026 non mancheranno sfide di altissimo livello, soprattutto nelle gare veloci.
💥 Grande attesa per la presenza di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021, vero colpo di scena dell’evento. In pista anche la primatista italiana Zaynab Dosso, pronta a regalare spettacolo nella velocità femminile.
Tra i protagonisti annunciati spiccano anche Leonardo Fabbri nel getto del peso e Kelly Doualla nei 100 metri donne.
🎙️ Nel corso della puntata, Marco Mura anticipa le sfide più interessanti e racconta la crescita di un evento che continua ad attirare i grandi nomi dell’atletica internazionale.
👉 Conduce: Ferdinando Savarese
#AtleticaLeggera #MarcellJacobs #Savona #SprintZone #ContinentalTour #ZaynabDosso #LeonardoFabbri #KellyDoualla #TrackAndField #Atletica #100metri #Tokyo2021 #SportItalia #MeetingSavona