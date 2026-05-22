Etinosa Oliha combatterà per il Mondiale IBF dei pesi medi: ufficiale la data!

Il sogno mondiale di Etinosa Oliha è diventato realtà. Adesso c’è anche l’ufficialità: il pugile piemontese combatterà per il titolo Mondiale IBF dei pesi medi l’8 agosto a Dublino contro l’irlandese Aaron McKenna, in una sfida che mette in palio una delle cinture più prestigiose della boxe internazionale.

Dopo mesi di attesa, rinvii e incertezze, l’annuncio è arrivato anche attraverso i social del team, che ha celebrato il traguardo con entusiasmo: “Il sogno mondiale diventa realtà! Ora possiamo finalmente dirlo: l’8 agosto IBF World Title Fight a Dublino, il duo astigiano Greguoldo & Oliha andrà all’assalto del titolo mondiale IBF contro il fortissimo McKenna“. Un messaggio carico di orgoglio per un percorso costruito “con sacrifici, sudore e anni di lavoro duro in palestra“.

Per Oliha, imbattuto da professionista con 22 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui 10 prima del limite, si tratta della grande occasione attesa per tutta la carriera. Il 27enne, già campione IBO e detentore del titolo internazionale IBF, avrà la possibilità di conquistare il trono mondiale dei medi, categoria storica e iconica del pugilato.

La cintura IBF è diventata vacante dopo la positività a un controllo antidoping del kazako Janibek Alimkhanuly. La federazione ha così deciso di assegnare il titolo nel match tra il piemontese soprannominato “El Chapo” e il quotato Aaron McKenna, altro pugile ancora imbattuto con un record di 20 vittorie su 20 incontri.

A confermare i dettagli dell’evento è stato lo stesso Oliha in un’intervista a La Nuova Provincia. “Sì, e non vedo l’ora. In questo periodo mi sono mantenuto in forma, pronto alla chiamata, e finalmente è arrivata“, ha raccontato il pugile italiano. “Il 6 giugno sarò a Dublino per la presentazione ufficiale, ma la data da segnare sul calendario è l’8 agosto: combatterò per il Titolo Mondiale IBF a Dublino. È un’occasione che aspetto da tantissimo tempo“.

Oliha ha spiegato anche come cambierà la preparazione in vista dell’appuntamento più importante della sua vita sportiva: “Questa volta la preparazione la faremo a Granada, non in Bulgaria“. Un dettaglio non secondario per un pugile che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare anche momenti complicati fuori dal ring.

La scorsa estate, infatti, il piemontese era stato costretto a fermarsi a causa di un problema alla retina, situazione che aveva inevitabilmente rallentato la sua corsa verso il titolo mondiale. Il ritorno sul quadrato era arrivato il 12 settembre 2025 a Berlino, quando aveva battuto Ivan Njegac per KO tecnico, dimostrando di essere tornato competitivo ad altissimi livelli.

Ora, però, il livello della sfida si alza ulteriormente. McKenna rappresenta probabilmente l’avversario più difficile mai affrontato da Oliha. Irlandese, alto 185 centimetri, pugile dal grande temperamento e con caratteristiche tipicamente britanniche, “The Silencer” arriva al mondiale nel miglior momento della carriera. Lo scorso 26 aprile, sul ring del Tottenham Hotspur Stadium di Londra, ha battuto ai punti il temibile Liam Smith, lanciando un segnale fortissimo alla categoria.

Lo stesso Oliha è perfettamente consapevole delle difficoltà che lo attendono: “Affronterò Aaron McKenna, un pugile irlandese imbattuto e molto forte. Combatteremo a casa sua, in uno stadio, quindi l’atmosfera sarà sicuramente ostile. Sappiamo che dovremo dare più del massimo per portare a casa la cintura“.

Il team astigiano ci crede fino in fondo. E il messaggio social pubblicato nelle scorse ore racchiude perfettamente lo spirito con cui verrà affrontata questa sfida: “Sarà una sfida durissima contro un avversario di grande valore, ma sappiamo quanto cuore, fame e determinazione porterà sul ring. Adesso è il momento di crederci fino in fondo“.