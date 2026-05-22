NBA, i risultati della notte (22 maggio): i New York Knicks battono nuovamente i CAVS e si portano sul 2-0 nella serie

Continua il lungo viaggio dei playoff NBA 2025-2026. In questi giorni si stanno giocando le finali di Eastern e Western Conference in attesa dell’ultimo atto che concluderà la stagione e assegnerà il titolo. Nella notte italiana è andata in scena gara-2 della serie tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Andiamo a scoprire il risultato finale e le migliori prestazioni.

Dopo la grande rimonta in gara-1, i New York Knicks centrano la seconda vittoria consecutiva battendo in casa i CAVS per 109-93. Il match resta sostanzialmente in equilibrio per tutto il primo tempo, concluso in testa dai padroni di casa. Il terzo quarto però è decisivo, i Knicks hanno una marcia in più, realizzano un parziale di 18-0 e spezzano la partita.

Ai tentativi di rimonta dei CAVS, risponde un ispirato Josh Hart che concluderà con 26 punti. Non bastano a Cleveland i 26 punti di Donovan Mitchell ed i 18 di Harden. Adesso per i CAVS, forse in debito di ossigeno dopo la semifinale vinta in gara-7, la missione si fa dura. I New York Knicks sono a due vittorie dal centrare la finale Playoff che manca dal 1999.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks- Cleveland Cavaliers 109-93 (serie sul 2-0)