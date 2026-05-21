NBA, i risultati della notte (21 maggio): OKC si riscatta in gara-2 e pareggia la serie con San Antonio

Dopo un primo capitolo semplicemente leggendario, la finale della Western Conference vive una gara-2 più tranquilla, ma non per questo non combattuta ed emozionante. Gli Oklahoma City Thunder si riscattano davanti al loro pubblico e superano i San Antonio Spurs per 122-113, pareggiando così la serie che ora si sposta in Texas per due sfide che promettono ancora equilibrio e spettacolo.

OKC ha un’altra faccia rispetto alla prima partita e cerca subito di spingere sull’acceleratore. Un eccellente primo tempo quello dei campioni in carica, che arrivano alla pausa lunga in vantaggio di undici punti. Ancora una volta, però, gli Spurs non mollano e rientrato fino al -2 (99-97) in avvio di ultimo quarto. I Thunder, però, si aggrappano alla loro stella, Shai Gilgeous-Alexander, che contribuisce al parziale di 11-0 che sembra nuovamente spaccare la partita. San Antonio ha ancora la forza di accorciare sul -5, ma è un canestro dell’MVP a far calare il sipario e portare la serie in parità.

Shai Gilgeous-Alexander è il miglior marcatore del match con 30 punti, ai quali ci aggiunge anche 9 assist, sfiorando la doppia doppia. OKC ha ancora un contributo molto importante dalla sua panchina ed in particolare da Alex Caruso, che mette a referto 17 punti. Il problema per i Thunder è il nuovo infortunio alla gamba sinistra per Jalen Williams, in campo appena sette minuti e rimasto in panchina per tutta la gara dopo aver accusato un problema nel primo quarto.

Dopo i numeri irreali di gara-1, Victor Wembanyama gioca una gara-2 “normale”, mettendo a referto 21 punti, 17 rimbalzi e 6 assist. Gli Spurs sono trascinati anche dai 25 punti di Stephon Castle e dai 21 di Devin Vassell. San Antonio ha dovuto fare ancora a meno di De’Aaron Fox come in gara-1 e gli Spurs potrebbero aver perso anche Dylan Harper, che si è fatto male nel corso del terzo quarto alla gamba destra. Da capire come per Williams di OKC se ci sarà la possibilità di vederlo in gara-3, dove invece San Antonio spera almeno di recuperare Fox dopo i problemi alla caviglia.