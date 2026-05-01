NBA 2026, i risultati della notte (1 Maggio): Philadelphia si guadagna gara-7. New York travolge Atlanta, Minnesota elimina Denver

Ci sarà sicuramente una gara-7 nel primo turno dei Playoff NBA 2026 ed è quella che si sono guadagnati i Philadelphia 76ers, vincendo in casa 106-93 contro i Boston Celtics e riaprendo clamorosamente una serie che sembrava chiusa dopo la netta vittoria di Boston in gara-4. I Sixers hanno prima vinto in trasferta e poi sono riusciti ad imporsi anche davanti ai loro tifosi al termine di un match che ha visto Philadelphia prendere il comando della partita sul finire secondo quarto (38-26 il parziale) e poi non mollarlo più al rientro dalla pausa lunga. Tyrese Maxey mette a referto 30 punti, mentre Joel Embiid sfiora la tripla doppia chiudendo con 19 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Per Boston ci sono 18 punti di Jaylen Brown ed un Jayson Tatum da 17 punti e 11 rimbalzi, ma quest’ultimo è rimasto in panchina già da metà terzo quarto per un problema alla gamba.

Ad attendere la vincente della gara-7 tra Philadelphia e Boston ci sono i New York Knicks, che vivono una clamorosa gara-6 contro gli Atlanta Hawks, travolti incredibilmente per 140-89. I Knicks scrivono un record all’intervallo, visto che alla pausa lunga il tabellone segna 83-36 in favore di New York ed il +47 è il massimo scarto dopo il primo tempo in una partita dei Playoff NBA. Poco prima della fine dell’intervallo scoppia anche una rissa che vede le espulsioni di Robinson e Daniels. New York arriva anche a toccare un massimo vantaggio di 61 punti, centrando così la terza vittoria consecutiva nella serie. Karl-Antony Towns tira solo 4 volte nel match, ma firma incredibilmente una tripla doppia con 12 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, mentre il miglior marcatore è OG Anunoby con 29 punti. Per Atlanta ci sono 21 punti di Jalen Johnson.

Più forti della sfortuna, andando oltre alle assenze di Edwards e DiVincenzo, i Minnesota Timberwolves vincono gara-6 e chiudono la serie contro i Denver Nuggets. Finisce 110-98 per Minny, che ha allungato nel secondo quarto e poi è riuscita a conservare il vantaggio nel secondo tempo. L’eroe della serata è Jaden McDaniels, che mette a referto 32 punti e 10 rimbalzi, ma clamorosa anche la prestazione di Terrence Shannon Jr, che mette a referto 24 punti. A Denver non basta un Nikola Jokic da 28 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, con i Nuggets che chiudono con anticipo la loro stagione e non ci sarà dunque il tanto atteso duello tra il serbo e Victor Wembanyma. Infatti saranno i San Antonio Spurs i prossimi avversari nella semifinale di Conference per Minnesota.

RISULTATI NBA 2026 (1 MAGGIO)

Atlanta Hawks – New York Knicks 89-140 (serie 2-4)

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 106-93 (serie 3-3)

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 110-98 (serie 4-2)