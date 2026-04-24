NBA, i risultati della notte (24 aprile): Atlanta e Minnesota si portano sul 2-1, Toronto accorcia

Fattore campo decisivo nelle tre sfide della notte dei Playoff NBA. Continua ad essere emozionante la serie tra Atlanta e New York, con gli Hawks che si portano sul 2-1 dopo aver vinto gara-3 per 109-108. A decidere è il canestro di CJ McCollum a dodici secondi dalla fine, con i Knicks, che ora sono quasi spalle al muro, che giocano un ultimo disastroso possesso offensivo, perdendo malamente palla. Per Atlanta il migliore è Jalen Johnson, che sfiora la tripla doppia con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist e poi ci sono anche i 23 punti proprio di CJ McCollum, mentre a New York non bastano i 29 punti di OG Anunoby, i 26 di Jalen Brunson e la doppia doppia di Karl-Anthony Towns (21 punti e 17 rimbalzi).

Bastano i primi due quarti ai Minnesota Timberwolves per mettere il sigillo su gara-3 e portarsi sul 2-1 nella serie contro i Denver Nuggets. Finisce 113-96 per i T’Wolves, che erano avanti all’intervallo lungo di ventidue punti, gestendo poi comodamente il vantaggio nel secondo tempo. Tutto il quintetto titolare di Minnesota va in doppia cifra, ma è dalla panchina che esce il miglior marcatore, con un clamoroso Ayo Dosunmu da 25 punti. Denver deve ora reagire subito e si affiderà come sempre a Nikola Jokic, che anche stanotte ha chiuso con 27 punti e 15 rimbalzi.

La terza vittoria casalinga è quella di Toronto che riapre la serie contro Cleveland. In gara-3 i Raptors vincono 126-104 grazie ad un fantastico ultimo quarto, chiuso con un parziale di 43-23. I protagonisti della serata sono senza alcun dubbio RJ Barrett e Scottie Barnes, che mettono a referto entrambi 33 punti, con Barnes che ci aggiunge anche 11 assist. Nella serata negativa dei Cavaliers il migliore è James Harden con 18 punti.

RISULTATI NBA 2026 (24 APRILE)

Atlanta Hawks – New York Knicks 109-108 (serie 2-1)

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 126-104 (serie 1-2)

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 113-96 (serie 2-1)