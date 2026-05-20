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Ospite di questa intervista è Francesco Bertolini, fondatore della Skyball Beach Volley School, una delle realtà più attive e riconosciute nel panorama del beach volley italiano.
Con sedi operative tra Grosseto, Novara e Viareggio, Skyball rappresenta oggi un modello di crescita sportiva capace di unire:
formazione giovanile
alto livello tecnico
inclusione
sviluppo territoriale
Nel corso della chiacchierata abbiamo approfondito:
🏐 la nascita e l’evoluzione del progetto Skyball
🏐 il lavoro sul settore giovanile
🏐 le qualità necessarie per emergere oggi nel beach volley
🏐 il ruolo di AIBVC nello sviluppo del movimento
🏐 lo stato di salute del beach volley italiano
🏐 il bilancio delle finali Young disputate a Marina di Grosseto
Un confronto interessante sul presente e sul futuro del beach volley in Italia, tra crescita dei giovani, organizzazione territoriale e nuove prospettive per il movimento.
Conduce Alice Liverani