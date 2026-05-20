Altri video
-
Paolo Savoldelli analizza la cronometro del Giro d’Italia dominata da Filippo Ganna
-
Giovanni Guatti, ingegnere e atleta: la svolta a Firenze, gli ori europei e la crescita da urlo
-
Andrea Bernardi si racconta: dai Mondiali di Tokyo alla rincorsa verso Pechino 2027
-
Il magico mondo della Formula 1″ con Stefano Domenicali
Nella puntata odierna analizziamo tutto quello che è successo nel weekend del GP di Catalogna di MotoGP, tra gare spettacolari, colpi di scena, cadute pesantissime e diversi infortuni che hanno segnato il fine settimana di Barcellona.
Protagonista assoluto Marco Bezzecchi, bravo a limitare i danni in un weekend complicato e a conquistare punti fondamentali in ottica campionato, mentre alcuni dei suoi principali rivali sono finiti KO e costretti alle cure ospedaliere dopo incidenti spettacolari e preoccupanti.
Ampio spazio all’analisi tecnica delle due gare, alle strategie dei team, agli episodi decisivi del weekend e alle possibili conseguenze sulla corsa al titolo MotoGP 2026. Focus anche sul prossimo appuntamento del calendario: il mitico GP del Mugello, uno degli eventi più attesi della stagione davanti al pubblico italiano.
Nella seconda parte della puntata ci spostiamo sulla Formula 1 con la preview del GP del Canada, appuntamento chiave del mondiale F1. Analisi del circuito di Montréal, delle condizioni dei team e dei possibili protagonisti del weekend.
🏍️ MotoGP
🏎️ Formula 1
📍 GP Catalogna e GP Canada
🎙️ Analisi, commenti e approfondimenti
#MotoGP #GPCatalogna #MarcoBezzecchi #Mugello #MotoGP2026 #Formula1 #F1 #GPCanada #Barcellona #Motori #Motorsport #Aprilia #Ducati #Ferrari #McLaren #RedBull #CanadaGP #OA Sport